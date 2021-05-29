رولان جاروس: اللقب بين «الهدوء» و«التركيز» و«التاريخ»!

باريس (أ ف ب)

تتجه البولندية إيجا شفيونتيك إلى بطولة فرنسا المفتوحة، في مسعى لأن تصبح أول لاعبة منذ إنجاز الأميركية سيرينا وليامز في ويمبلدون 2016، تدافع بنجاح عن لقبها في إحدى البطولات الأربع الكبرى، مثخنة بالإصابات وضعف الأداء على الملاعب الترابية التي أعاقت آمال العديد من منافسيها.بعد فوزها في روما، وتحقيق زمن قياسي بإقصاء التشيكية كارولينا بليشكوفا في 46 دقيقة، عادت أول بطلة بولندية في بطولات الجراند سلام إلى رولان جاروس بعد سبعة أشهر فقط بتوقعات كبيرة.

كانت شفيونتيك التي ستبلغ العشرين من العمر الأسبوع المقبل، صاحبة التصنيف الأدنى لدى السيدات، ثم المرتبة 54 في العالم، لتفوز ببطولة فرنسا المفتوحة التي تأجلت عن موعدها المعتاد العام الماضي بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وعلى غرار اللاتفية ييلينا أوستابينكو في العام 2017، كان ذلك أول لقب لها على مستوى البطولات الكبرى. ولكن على عكس أوستابينكو أيضاً التي عانت للحفاظ على مستواها، يبدو أن شفيونتيك أكثر استعداداً للبقاء في القمة.

دخلت شفيونتيك إلى المراكز العشرة الأولى في التنصيف للمرة الأولى الأسبوع الماضي، لكن عليها أن تواجه صديقتها المقربة السلوفينية كايا يوفان في مباراتها الافتتاحية في باريس.

وقالت البولندية عن المباراة: «نحن أصدقاء، لكن الجميع متساوون في الملعب، أنا بارعة في نسيان أنني ألعب ضد أعز أصدقائي». من الناحية النظرية، قد تكون بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام فرصة لليابانية ناومي أوساكا للبروز على الملاعب الترابية، رغم أن كل ألقابها السبعة، لا سيما في البطولات الأربع الكبرى، كانت على أرضية صلبة.

وأقصيت النجمة اليابانية المصنفة ثانية عالمياً مبكراً في دورتي مدريد وروما. وكان أفضل أداء لها في أربع محاولات برولان جاروس، هو بلوغها الدور الثالث. وقد طغى على استعداداتها قرارها مقاطعة كل المؤتمرات الصحفية في البطولة، خوفاً من تأثيرها على صحتها الذهنية، ما أثار غضب اللجنة المنظمة.

ووصف قرار اللاعبة البالغة 23 عاماً بـ«الخطأ الفادح» من قبل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب جيل موريتون. وتبدأ أوساكا مشوارها في رولان جاروس بمواجهة الرومانية باتريسيا ماريا تيج المصنفة 63.

أما المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي، فتبدو حظوظها ضئيلة في رولان جاروس، بعدما غابت لفترة طويلة في موسم 2020 بسبب المخاطر الصحية وقيود السفر المفروضة جراء كورونا.

وفازت بارتي بثلاثة ألقاب العام الحالي، وبلغت نهائي مدريد، لكن إصابة في ذراعها في بطولة إيطاليا المفتوحة أجبرتها على الخروج من دور الثمانية، وأثارت الشكوك أيضاً حيال لياقتها في باريس. وقالت بارتي التي تواجه الأميركية بيرناردا بيرا في الدور الأول: أعتقد أن العودة إلى هنا في رولان جاروس أمر مميز ورائع.

وأضافت: هناك أشياء كثيرة لا أتذكرها، وأشعر أنها كانت منذ وقت طويل. إنها بالتأكيد صفحة بيضاء بالنسبة لنا هذا الأسبوع. وبالنسبة إلى سيرينا وليامز، التي تبلغ الآن 39 عاماً، فقد فازت بواحدة فقط من ثلاث مباريات على الملاعب الترابية الشهر الحالي، بعدما عادت عقب نحو ثلاثة أشهر بعد بطولة أستراليا المفتوحة.

تحمل الأميركية في جعبتها 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، بفارق لقب واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم الأسترالية مارجريت كورت، لكنها لم تتخط ثمن النهائي في باريس منذ خسارتها للمباراة النهائية عام 2016 أمام الإسبانية جاربيني موجوروسا.

أقر مدربها الفرنسي باتريك موراتوجلو أنه من غير المرجح أن تفوز وليامز في باريس بأول بطولة كبرى لها منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2017. وتواجه الأميركية الفائزة ثلاث مرات في بلقب رولان جاروس، الرومانية إيرينا كاميليا بيجو في مباراة الدور الأول.

أما البيلاروسية أرينا سابالينكا، فقد فازت بأكبر ألقابها حتى الآن في بطولة مدريد المفتوحة. وستتطلع إلى البناء على مسيرتها حتى دور الـ16 في ملبورن، مع العلم بأن تسعة من آخر 15 بطولة كبرى للسيدات شهدت فائزات للمرة الأولى.

وقد تكون الكندية بيانكا أندريسكو، بطلة أميركا المفتوحة 2019، من أبرز اللواتي يجب متابعتهن إذا ما وصلت إلى مستوى لياقتها، رغم معاناتها من الإصابات. وكانت قد انسحبت الثلاثاء من بطولة ستراسبورج على الملاعب الترابية، بعد فوزها في دور الـ16، قائلة: لا أريد المخاطرة قبل رولان جاروس.

