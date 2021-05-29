الشائعات البرازيلية تطارد «الملك».. حكاية كل موسم

علي معالي (دبي)

تسبب تناول إحدى الصحف البرازيلية خبراً حول مفاوضات نادي الشارقة، مع المهاجم دييجو فارياس الذي يلعب في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر «31 عاماً»، بإثارة أزمة، خصوصاً وأن الوكيل تطرق إلى الكثير من الأمور في هذا التفاوض، رغم أن إدارة الكرة بالنادي نفت هذا التفاوض جملة وتفصيلاً، حيث أكد مصدر مسؤول بنادي الشارقة أن إدارة النادي تعودت على هذه المحاولات من الوكلاء.ويقترن اسم الشارقة كل موسم وتحديداً في الانتقالات الصيفية بشائعات كثيرة ترتبط بوكلاء اللاعبين، وحول مفاوضات للملك مع لاعبين برازيليين بسبب وجود عدد من اللاعبين والمدربين وأخصائيي التأهيل من البرازيل. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: في الموسم الماضي اقترن اسم الشارقة لفترة طويلة بالتفاوض مع الإيطالي بالوتيلي، وأن المفاوضات قاربت على الانتهاء ثم تم نفي كل الأمور بعد ذلك من اللاعب نفسه ووكيل أعماله، خاصة وأن الشارقة لم يتفاوض مع اللاعب من الأصل. كما تداولت الصحف البرازيلية أيضا أسم الكرة الإماراتية في حكاية جديدة مع اللاعب بيروتي مهاجم نادي شابيكوينسي صاحب أعلى معدل تهديفي في الدوري البرازيلي. وخلال الفترة القصيرة المقبلة تبدأ شركة الكرة بالملك في فتح ملفات مهمة خاصة موضوع ويلتون سواريز، الذي ما زال عالقاً مرتبطاً بالحالة الصحية باللاعب، حيث لن يتم السماح للاعب بالدخول إلا بعد التأكد الكامل من سلامته الصحية، ولا تزال هناك الكثير من الأمور العالقة بشأن الثلاثي كايو لوكاس ومواطنه جوناثان، وإن كان الأول قد انتهت مدته إعارته، أما الثاني فعقده ممتد، واللاعب الثالث هو ريكاردو جوميز لاعب الرأس الأخضر والذي كان معاراً لأحد الأندية التركية.