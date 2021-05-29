بمشاركة 12 خيلاً.. «الزاركا» تواجه «السيل» بكأس الوثبة في وارجيم

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار وارجيم في مملكة بلجيكا عصر غدٍ، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً تسعي لتسجيل اسمها ضمن قائمة الفائزين في سباقات كأس الوثبة في بلجيكا، ويتصدر القائمة الفرس القوية «الزاركا دي أي» لمالكها ومدربها يوهان فيرستربين وبقيادة كوين كليمانس. وتبحث الفرس البالغة من العمر 7 سنوات والمنحدرة من نسل «البحر» عن لقب السباق، بعد سلسلة من النتائج الجيدة، أبرزها الفوز بسباق وينترس لمسافة 2100 متر وحلولها ثانية في مسافة 1500 متر وثالثة في آخر مشاركة.

الجدير بالذكر أن «الزاركا» سبق لها الفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1300 متر، والذي جري بمضمار دوندخت الهولندي يوم 16/06/2019.

وتواجه البطلة البلجيكية، الجواد الليبي «السيل» لفيصل جورجي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ويليام مونجل، الفائز بـ12 سباقاً من أصل 40 مشاركة وتوج حصان العام في ليبيا عام 2018، بعد فوزه بالديربي الليبي.

ومن أبرز انتصارات «السيل» البالغ من العمر 6 سنوات والمنحدر من نسل «تيدجام لوتوا» والفرس «عزيزة» فوزه بسباق جائزة قرطاج إنترناشونال التونسي في عام 2019. وينافس على اللقب رفيق إسطبلها «زيجي دي أي» بقيادة جيركو بوجارتس، و«جيمس دي أي» لبيتر ديكريس، بإشراف نفس المالك، وقيادة آنا فان دو تروست.