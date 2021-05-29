أكاديمية سيف بن زايد تكرم الفرق الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

كرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فرق الأكاديمية المشاركة في درع القائد العام للتفوق الرياضي لموسم 2020/2021.

وأثنى على الجهود المبذولة في تحقيق النتائج المميزة، لافتاً إلى أهمية المشاركة لتعزيز التواصل بين منتسبي قطاعات شرطة أبوظبي، حاثاً الفرق المشاركة على مواصلة الجهود لإبراز الأكاديمية بالمراكز الأولى في الموسم القادم.

وأحرزت الأكاديمية المركز الرابع في درع القائد العام للتفوق الرياضي لموسم 2020-2021 بين القطاعات الشرطية، حيث حصل فريق السباحة على المركز الثاني، وحاز على الثالث، كلاً على حدة، فريق التجديف وفريق اللياقة والتحدي، وحضر حفل التكريم العميد راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية، وعدد من المنتسبين.