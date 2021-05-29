«الجودو» يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد لـ«الأولمبياد» في بودابست

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخبنا الأول للجودو المرحلة الأخيرة من الإعداد خلال معسكره التدريبي، الذي يقيمه حالياً في المجمع الرياضي في العاصمة المجرية بودابست، بجانب عدد من المنتخبات المتقدمة في اللعبة، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للجودو المقرر إقامتها في بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، وتسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو، التي تنعقد يوم الخميس الثالث من يونيو، ويشارك فيها ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عقب اتصاله برئيس وأعضاء البعثة، أن برنامج الإعداد يسير بصورة ممتازة كما خطط له، استعداداً لخوض مونديال الجودو العالمي، الذي يحظى بإقبال لم يتحقق من قبل بمشاركة 730 لاعباً ولاعبة من 133 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها 12 دولة عربية، والذي يحمل رسالة محبة وسلام، بجانب حالة من الاطمئنان باقتراب زوال جائحة كورونا التي أصابت العالم، وهو ما يدعو للتفاؤل بإقامة أولمبياد طوكيو الذي ينطلق 23 يوليو المقبل، في أجواء مثالية.

وقال الدرعي: بطولة العالم تمثل ختام إعداد منتخبنا للمشاركة في تلك الأولمبياد الذي يتطلع له الاتحاد بطموحات كبيرة، بأمل الصعود إلى منصة التتويج مجدداً كما حدث في أولمبياد ريودي جانيرو البرازيلية في عام 2016، عندما توج لاعبنا توما بالميدالية البرونزية التاريخية.

وأضاف: اللاعبان فيكتور سكرتوف الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو هذا الموسم، وبرونزية بطولة روسيا مؤخراً، وكذلك إيفان ريما رينكو المشارك في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم، عبرا عن سعادتهما بالتحضيرات التي تمت، وحرص الاتحاد على التعاقد مع المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف، الذي بدوره ساهم في نجاح فترة الإعداد لبطولة العالم التي بدورها تمثل أفضل ختام للتحضيرات للأولمبياد، الذي سبق وتأهل له اللاعبين بالنقاط من فترة طويلة.