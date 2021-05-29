«الجولف» يدشن خطة المستقبل بـ 100 موهبة في عامين

دبي (الاتحاد)

نجح البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الناشئة في اتحاد الجولف، في غضون العامين الماضين، في استقطاب 100 لاعبة من العنصر النسائي وخاصة فئة الناشئات، من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن سعي اتحاد اللعبة لرفد المنتخبات الوطنية بكافة فئات المراحل السنية.

وقالت مدربة المنتخبات الوطنية، البريطانية أبريل فارين: البرنامج الرائد لاتحاد اللعبة الخاص باكتشاف المواهب الناشئة، وبالتعاون مع أكاديميات أندية الجولف بالدولة ووزارة التربية والتعليم، كان وراء النجاح على مدار العامين الماضيين، في استقطاب 100 لاعبة من مختلف إمارات الدولة، من بينهن 30 لاعبة أعمارهن بين 7 و15 عاماً، مثلن نواة لمنتخب لهذه الفئة العمرية «تحت 15 عاماً»، التي تم إدراجها مؤخراً في البطولات الخليجية والعربية والإقليمية.

وأوضحت: نجح البرنامج الرائد للاتحاد على مدار سنوات طويلة، في بناء أجيال متعاقبة من الدماء الشابة لكلا الجنسين، أضحت حالياً أسماء لامعة في كافة منتخبات المراحل السنية، ورقماً صعباً في البطولات العربية والخليجية، ليواصل هذا البرنامج أهدافه في استقطاب المواهب، خاصة على صعيد اللاعبات، باستقطاب 100 لاعبة جديدة.

وأضافت: تم مؤخراً انتقاء 30 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 7 و15 عاماً، بطموح العمل على تأسيس نواة منتخب من الفتيات لهذه الفئة العمرية، والدفع بهن للمشاركة في البطولات المحلية، في خطوة سمحت بالكشف عن مواهب واعدة، من أبرزهن حالياً الشقيقتان التوأم سلامة ولطيفة عصام الجسمي من مواليد 2011، وفاطمة كلبت «9 سنوات»، وروضة محمد الحفيتي وسارة علي اللواتي يبلغ عمر كل منهن 12 عاماً، وياسمين منصور العمادي 13 سنة، وفيء محمد 14 سنة.

واستطردت قائلة: منذ إعلان الاتحاد العربي واللجنة التنظيمية الخليجية للجولف عن خططهما وجداول بطولاتهما المقبلة، خاصة مع إدراج فئة عمرية جديدة خاصة بشريحة تحت 15 عاماً، عمل الاتحاد الإماراتي وبتوجيه من معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وبالتعاون مع وزارة التربية وأندية الجولف في الدولة، في تكثيف الجرعات التدريبية، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، بالتزامن مع العودة التدريجية للنشاط الرياضي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

واختتمت: نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل في استراتيجية اتحاد الجولف الواعدة، وبمتابعة دؤوبة من خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، لاكتشاف مزيدٍ من المواهب الناشئة، بطموح تأسيس منتخبات قوية قادرة على الحفاظ على المكتسبات الحالية، وهي ثمار برنامج الاتحاد، ونجحت في السنوات القليلة الماضية في حصد إنجازات لافتة على الساحتين العربية والخليجية.

ويذكر أن المدربة البريطانية أبريل فارين تولت منذ العام 2019، مهام تدريب المنتخبات الوطنية للسيدات والفتيات، وقادت «أبيض» الجولف النسائي ومنذ عامها الأول، للفوز بفضية البطولة العربية، متبوعة بذهبية السيدات الخليجية، والطموح للآسيوية، في استثمار خبراتها بساحات اللعبة عندما تحولت إلى لاعبة محترفة بعمر 18 سنة ولمدة 7 سنوات.