اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائي «آسيوية الملاكمة» في دبي

دبي (الاتحاد)

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور النهائي في النسخة الـ13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها دبي وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتقام في الساعة السادسة مساء غدٍ 10 نزالات في ختام منافسات السيدات، على أن تقام منافسات نهائي الرجال مساء الاثنين في ختام البطولة.

ويشهد نهائي السيدات إقامة 10 نزالات مساء غدٍ، حيث تلتقي الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم في وزنها مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف «48 - 51 كجم»، كما تلتقي الكازاخستانية ناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن الذبابة «48 - 51 كجم»، وتلتقي الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزنها مع الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن «51 - 54 كجم»، وتلتقي الكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة «54-57 كجم».

وفي الوزن الخفيف «57 - 60 كجم» تلتقي الكازاخستانية ريما فولوسينكو مع الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن الوسط الخفيف «60 - 64 كجم» تلتقي الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا مع الهندية لالبوتسايهي، وفي وزن الوسط «64 - 69 كجم» تلتقي الكازاخستانية فالينتينا خالزوفا مع الأوزبكية نافباخور خاميدوفا، وفي وزن «69 - 75 كجم» تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل الخفيف «75 - 81 كجم» تلتقي الكازاخستانية فريزة شولتاي مع الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا، وفي وزن الثقيل «أكثر من 81 كجم» تلتقي الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما.

في الوقت نفسه، تأهل 7 ملاكمين أوزبكيين إلى نهائي منافسات الرجال، حيث يلتقي الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون مع الكازاخستاني دانيال سابيت في فئة وزن الذبابة الخفيف «46 - 49 كجم»، كما يلتقي الأوزبكي زويروف شاخوبيدن مع الهندي أميت في وزن الذبابة «52 كجم»، ويلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع المنغولي خارخو إنخامار في وزن البانتام «56 كجم»، ويلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الإيراني دانيال شاهباخش في الوزن الخفيف «60 كجم، كما يلتقي الهندي شيفا ثابا مع المنغولي باتارشوخ شينزوريج في وزن الخفيف الوسط «64 كجم».

وفي وزن «69 كجم» يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف، وفي وزن الوسط «75 كجم» يلتقي الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد مع الكازاخستاني أبيلخان أمانخول، وفي وزن الثقيل الخفيف «81 كجم» يلتقي الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك مع الإيراني ميسم جيشلاغي.

وفي وزن الثقيل «91 كجم» يلتقي الكازاخستاني راسيلي ليفيت مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل «أكثر من 91 كجم» يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف.