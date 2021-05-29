«ورشة حكومة دبي» توقّع اتفاقية مع «دبي للفروسية» و«دبي لسباق الخيل»





دبي (الاتحاد)

وقّعت «ورشة حكومة دبي» مؤخراً اتفاقية تفاهم مع نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، لتقديم خدمات صيانة وإصلاح المركبات التابعة للناديين، ووقع الاتفاقية فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي؛ واللواء محمد عيسى العضب، مدير عام نادي دبي للفروسية وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وسط تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون المشترك، للارتقاء بمستوى صيانة وإصلاح مركبات الناديين، وتوفير مستلزمات المركبات من قطع الغيار، وذلك بالاستفادة من الخبرات العالية والإمكانات المتطورة لدى الورشة.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي أنّ الاتفاقية الجديدة تندرج في إطار التزام الورشة، بتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارات، مؤكّداً مساعيها المستمرة لتبادل الخبرات والعمل على تحقيق التطلعات المشتركة. وأضاف: «نسعى من خلال اتفاقية التفاهم مع»نادي دبي للفروسية« و»نادي دبي لسباق الخيل"، إلى دعم الناديين في مساعيهما نحو تأمين وتسجيل المركبات التابعة لهما، وصيانتها وإصلاحها وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى توفير قطع الغيار للمركبات بأفضل الأسعار، حفاظاً على المال العام. من جانبه، قال اللواء محمد عيسى العضب: يمثل التعاون الجديد إضافة هامة لمساعينا الرامية إلى تحسين جودة صيانة وإصلاح مركبات نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وذلك بالاستفادة من القدرات البشرية والتقنية عالية المستوى المتاحة لدى الورشة، ونتطلّع قدماً إلى توحيد الجهود المشتركة وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة تطلعاتنا، وكلنا ثقة بأنّ خدمات وخبرات وإمكانات الورشة ستمثل دفعة قوية بالنسبة لنا، لمواصلة توفير البيئة المحفزة للارتقاء برياضة الفروسية، والتي تعتبر موروثاً أصيلاً وسمة مميزة من سمات الهوية الوطنية في الدولة. الجدير بالذكر أنّ ورشة حكومة دبي، وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستتولى مسؤولية القيام بكافة إجراءات التسجيل والترخيص للمركبات التابعة لنادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، فضلاً عن تقديم خدمات التأمين لضمان الحصول على أفضل الأسعار التنافسية كما تلتزم الورشة أيضاً ببيع مركبات الناديين في حال رغبتهما بذلك عبر قنوات وإجراءات البيع المتبعة لديها.