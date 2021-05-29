سباليتي يعود من بوابة نابولي



نابولي (رويترز)

أكد نادي نابولي الإيطالي تعيين لوتشيانو سباليتي مدرباً جديداً لفريقه، خلفاً لسلفه جينارو جاتوزو، وتخلى سباليتي «62 عاماً» صاحب الخبرة الطويلة عن آخر مهمة تدريبية له مع الإنتر في 2019، بعد أن حقق أكبر نجاح في مسيرته في إيطاليا مع روما، حيث فاز مع الفريق بكأس إيطاليا مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008.

وتأكد رحيل جاتوسو عن نابولي في الأسبوع الماضي، بعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله في الجولة الأخيرة من الموسم أمام إيلاس فيرونا.

وفي بيان مقتضب قال أوريليو دي لورينتيس مالك نابولي: «يسعدني الإعلان عن تعيين لوتشيانو سباليتي مدربا لنابولي بداية من أول يوليو»، وأضاف: «مرحباً بك لوتشيانو، سنقوم بعمل رائع معاً».

وكان جاتوسو تولى تدريب نابولي خلفاً لكارلو أنشيلوتي في ديسمبر 2019، وقاده للتتويج بلقب كأس إيطاليا في يونيو 2020، وبعد رحيله عن نابولي تولي جاتوزو تدريب فيورنتينا الأسبوع الماضي.