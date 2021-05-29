«بديل» بيدرو على «طاولة السماوي»



مصطفى الديب (أبوظبي)

ينتظر الجهاز الفني لفريق بني ياس، بقيادة الروماني دانييل إيسايلاً، إعلان رابطة المحترفين، «روزنامة» الموسم الجديد، لتحديد بداية فترة الإعداد، ومن المرجح أن يبدأ «السماوي» فترة الإعداد في الأيام العشرة الأولى من يوليو بالقياسات والفحوصات الطبية.

وفيما يخص المعسكر، من المنتظر أن يكون خارجياً، إلا إذا تم الإعلان عن مستجدات بشأن قيود السفر إلى الخارج.

في شأن ثالث، تبحث اللجنة الفنية للنادي عن بديل للبرازيلي جواو بيدرو هداف الفريق في الموسم المنصرم، بعد رحيله إلى الوحدة، عقب انتهاء فترة استعارته من الظفرة، وهناك أكثر من لاعب على «طاولة» اللجنة، والاتجاه في هذا الملف إلى مهاجم برازيلي أيضاً، أو من أميركا الجنوبية بشكل عام.

وأنهى بني ياس الموسم في المركز الثاني، وجاء جواو بيدرو في صدارة هدافي الفريق، بعد أن نجح في تسجيل 18 هدافاً مع «السماوي» على مدار الموسم، وهو ما لفت إليه الأنظار بشدة، وجعل العديد من الأندية تتهافت عليه، لكن الوحدة نجح في النهاية في حسم الموقف لمصلحته بعد الاتفاق مع الظفرة نادي اللاعب الأصلي، وكذلك إنهاء الاتفاق مع بيدرو بنجاح.