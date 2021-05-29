«صراع الهابطين» في «حفل الهلال»!

الرياض (أ ف ب)

إلى جانب تتويج الهلال باللقب، وتحديد الوصيف والمركز الثالث، ستشهد المرحلة الثلاثون والأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم غداً «الأحد»، صراعاً في القاع لتحديد هوية الهابطين لمرافقة العين إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتفل الهلال باللقب الثاني توالياً والسابع عشر في تاريخ البطولة، عندما يستقبل الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ولم يسبق للفيصلي الفوز على ضيفه في الدوري، حيث تقابلا 23 مرة، فاز الهلال في 17 مباراة، وحسم التعادل 6 مباريات.

ويتربع الهلال على قمة الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

وبعدما ضمن الفوز باللقب إثر فوزه على التعاون في الجولة الماضية، يسعى الهلال إلى تأكيد أحقيته باللقب والاحتفال مع جماهيره بفوز جديد.

أما الفيصلي الذي توج قبل يومين بلقب كأس الملك، فقد ضمن البقاء رسمياً بعدما خدمته نتائج الأندية الأخرى، ويأمل أن يخرج بنتيجة إيجابية يؤكد من خلالها أحقيته بالاستمرار في دوري الكبار.

يضع النصر والاتحاد النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان على ملعب مرسول بارك بالرياض، في قمة الجولة الأخيرة.

وتحمل المباراة الرقم 94 في تاريخ مواجهاتهما الدورية، إذ تقابلا 93 مرة سابقة، وخلال تلك المواجهات فاز النصر في 29 مباراة، وفاز الاتحاد في 34 مباراة، فيما تعادلا في 30 مباراة.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وبعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، سقط النصر في فخ التعادل في مباراته الأخيرة أمام الوحدة، وفوت فرصة الانفراد بالمركز الرابع، ويسعى غداً رغم الغيابات إلى تحقيق الفوز أملاً في احتلال المركز الرابع، فيما لو تعثر التعاون أمام ضمك ولو بالتعادل.

ومع أن الاتحاد لم يخسر في مبارياته الأربع الأخيرة، فإنه لم يظهر بالصورة المطلوبة فنياً، فتعادل مع الباطن وضمك، ليهدر فرصة الانفراد بمركز الوصافة، قبل أن يكسب أبها والعين بصعوبة.

لذا يطمح في الظهور بصورة مختلفة وتأكيد أحقيته بالتواجد في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، وخطف المركز الثاني من الشباب، فيما لو تعادل الأخير أمام الوحدة.

يبحث ضمك عن النقاط الثلاث ليعلن بقاءه في دوري الكبار، عندما يستقبل التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويملك ضمك الثالث عشر 33 نقطة في حين يمتلك التعاون الرابع 47 نقطة.

ولم يخسر ضمك في آخر ثماني مباريات، وبات على بعد ثلاث نقاط، لضمان البقاء في دوري المحترفين للعام الثاني على التوالي، بصرف النظر عن نتائج بقية منافسيه، أما التعادل أو الخسارة فهذا يعني انتظار بقية النتائج.

ويحاول التعاون الذي خسر آخر مبارياته في الدوري أمام الهلال، قبل أن يخسر نهائي كأس الملك أمام الفيصلي، تجاوز الخسارتين اللتين عصفتا بآماله بعدما كان مرشحاً لنيل اللقب.

ويتعين على الباطن الفوز بالنقاط الثلاث ليضمن البقاء رسمياً، عندما يحل ضيفاً على العين في مباراة تقام على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

ويدخل العين المباراة وهو في المركز الأخير برصيد 20 نقطة، بينما يدخل الباطن المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

ورغم هبوط العين رسمياً منذ جولتين، يسعى لتفادي الخسارة السادسة توالياً والخروج بنتيجة إيجابية لتوديع البطولة بصورة جيدة على أرضه وأمام جماهيره.

ويخطط الشباب لتحقيق فوز جديد يحافظ من خلاله على المركز الثاني، عندما يلاقي الوحدة على ملعب نادي الشباب بالرياض.

ويأتي الشباب في المركز الثاني برصيد 54 نقطة، في حين يقبع الوحدة في المركز ما قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وبعد تعثره أمام الهلال ثم الاتفاق، سجل الشباب فوزين كبيرين على العين والفيصلي بنتيجة 5-1، ويتطلع إلى إضافة ثلاث نقاط جديدة يضمن من خلالها المركز الثاني من دون النظر إلى نتيجة مباراة النصر والاتحاد.

أما الوحدة الذي يعتبر أقرب الأندية للهبوط، فليس أمامه خيار سوى الفوز ومن ثم انتظار نتائج بقية الأندية المنافسة، وفي الجولة ذاتها، يلتقي «الأحد» الرائد مع الفتح والأهلي مع الاتفاق، والقادسية مع أبها.