الحمرية يودع «الورقة القلم»!

معتصم عبدالله (دبي)

بدأ نادي الحمرية ترتيبات التحول لنادٍ إلكتروني بالكامل، وينتظر أن تكون إدارة النادي تعاقدت مع شركة لتطبيق نظام إلكتروني متكامل يربط كل إدارات وأقسام النادي، وتأتي الخطوة متزامنة مع خطوات تطويرية أخرى، في مجال البنيات التحتية، حيث تستعد إدارة النادي لإعادة تأهيل فندق النادي والصالة والملاعب والمسجد، والعديد من المرافق الأخرى.

وتتزامن خطوات تطوير مرافق النادي، مع إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول، ودعمه صفوفه بمجموعة من اللاعبين، من بينهم المدافع عدنان بيشوه قادماً من مصفوت، والتعاقد مع المدرب المصري طارق السيد لقيادة الفريق، تمهيداً للموسم الجديد والمنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، إن توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة ودعم مجلس الشارقة الرياضي الدافع إلى التطور والمواكبة.

وأثنى الشامسي على الطفرة الكبيرة التي انتظمت أندية الشارقة على الصعد كافة، وقال: «من الطبيعي أن نسعى للحداثة والمواكبة، ومن الطبيعي أن نتعلم من الآخرين، وأن نستفيد من تجارب الأندية الأخرى في الإمارة، وهذا ليس عيباً».

وأضاف: «سنودع عهد «الورقة والقلم»، وسيتم ربط كل أقسام النادي بنظام حوسبة سهل ومرن بحيث تتم المخاطبات وتنجز كل الأعمال عبر هذا النظام، فمثلاً يمكن للاعب أن يطلع على برنامج وموعد وجدول التدريبات عبر الدخول إلى البرنامج، ويمكن أن يطلع كل موظف وكل مسؤول وكل مختص على ما يريد من خلال «النظام الإلكتروني»، وسيتم ربط أولياء أمور اللاعبين في المراحل أيضاً بنظام خاص ليتابعوا أبناءهم ويتواصلوا مع المسؤولين»، ومضى قائلاً: «لدينا أيضاً خطة لتطوير الأقسام المختلفة في النادي وإعادة تأهيل المنشآت».

وذكر رئيس مجلس إدارة الحمرية، أن النادي حقق نجاحات كبيرة لكنهم يسعون للمزيد، قائلاً: «علمتنا القيادة الرشيدة ألا نرضى بغير الرقم واحد»، وأفاد أن الحمرية تفوق في مجال الرياضات البحرية والقوس والسهم والألعاب الفردية والجماعية المختلفة، وكذلك على صعيد كرة القدم، معتبراً أن الإنجازات والبطولات التي حققها النادي تجعله على رأس الأندية بالدولة تحقيقاً للبطولات، لافتاً إلى أن الإعلام والشارع الرياضي يرى النادي فريقاً أول فقط، ولا ينتبه لهذه الإنجازات الضخمة، مبيناً أن الفريق الأول للكرة نفسه لم يخفق، وما حققه يعد جيداً قياساً بحداثته.

وأوضح الشامسي أن الإدارة وضعت خطة لدعم الفريق وإعادة ترتيب أوراقه، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء النادي من الشباب، استعداداً للموسم الجديد الذي يطمحون فيه إلى ظهور جيد، وفي الوقت ذاته يستمر الاهتمام بمدرسة الكرة والمراحل السنية والألعاب الأخرى وصولاً للأهداف المرجوة، وتقدم الشامسي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي ولعيسى هلال الحزامي على الدعم والتشجيع والاهتمام.