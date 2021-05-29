سلتيكس «علوّ كعب» بـ «تايتوم 50»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

فجر جايسون تايتوم طاقته بخمسين نقطة في سلّة بروكلين نتس، ومنح فريقه بوسطن سلتيكس فوزاً جديداً 125-119، واضعاً إياه في المقدمة بنتيجة 2-1 في سلسلة المواجهات بين فريقي المنطقة الشرقية، ضمن منافسات الدور الأول من المراحل الإقصائية «بلاي أوف» بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تايتوم الذي لم يسجل سوى 31 نقطة في مجموع أول مباراتين في السلسلة، سجل 16 سلة من أصل 30 عن مدى النقطتين، إلى جانب خمس ثلاثيات.

وبهذه النقاط الخمسين، منح تايتوم الفوز لسلتيكس وباتت المرة الثانية هذا الشهر التي يكون فيها عصب الفريق لتحقيق انتصار مطلوب ومهم مع نهاية الموسم.

وقال تايتوم: «لقد حاولت أن أكون أفضل فقط، خضت مباراتين صعبتين، لذا حاولت التعويض عن ذلك وفعل كل ما في وسعي للفوز».

وحقق سلتيكس فوزه على نتس أمام 4700 متفرج على ملعب «بوسطن جاردن»، حيث قال تايتوم: «لقد شعرت بالارتياح أخيراً للعب مباراة فاصلة على ملعبنا، ومن الرائع العودة أمام جماهيرنا».

وإلى جانب تايتوم، سجل ماركوس سمارت 22 نقطة، وأنهى تريستان طومسون المباراة مع 19 نقطة و13 كرة مرتدة.

على الجانب الآخر، أحرز جيمس هاردن 41 نقطة و10 تمريرات حاسمة، بينما أنهى كيفن دورانت المباراة برصيد 39 نقطة وتسع متابعات لنتس الذي كان يحاول التقدم 3-صفر في السلسلة للمرة الأولى منذ اكتساحه لنيويورك نيكس في الدور الأول عام 2004.

وكان كايري إيرفينج يلعب أمام جماهير بوسطن للمرة الأولى منذ مغادرته فريق سلتيكس وسط ضجة جدلية بعد موسم 2018-2019. وأمطره مشجعو سلتيكس بصيحات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة.

وسجل إيرفينج نقطتين فقط في الشوط الأول، ليعادل أدنى معدل تهديفي في مباراة فاصلة، التي أنهاها برصيد 16 نقطة.

وتقدم سلتيكس 33-32 مع نهاية الربع الأول و61-57 في الربع الثاني، ثم واصل تقدمه مع تألق تايتوم لتصبح النتيجة 122-115 مع آخر 40 ثانية من المباراة.

وقال تايتوم: «إنها مجرد ليلة من تلك الليالي. كانت ليلة المباراة الأولى عصية في التسديد، ولم أتمكن من إكمال المباراة الأخيرة لأنني تعرضت لإصابة في عيني».

وبالتالي انضم تايتوم إلى جون هافليتشيك، إيزاياه توماس، راي آلن، سام جونز، وبوب كوزي، في قائمة مسجلي 50 نقطة لسلتيكس في مباراة فاصلة.

وفي مباراتين أخريين، حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزه الأول في ثلاث مباريات على دالاس مافريكس 118-108، ليقلص النتيجة إلى 2-1 في سلسلة المباريات بينهما.

أما أتلانتا هوكس، فعاد للتقدم على نيويورك نيكس 2-1 في مجموع المباريات، بعدما فاز عليه 105-94.