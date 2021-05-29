10 حقائق رقمية في «النهائي الكبير»!

مراد المصري (دبي)

يقام اليوم «السبت» نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المسابقة الأهم على صعيد الأندية حول العالم، وهنا نسلط الضوء على 10 حقائق مرتبطة بالمباراة التي تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، ويتوقع أن يتابعها أكثر من 400 مليون مشاهد حول العالم.

وتعد المباراة النهائية رقم 66 في تاريخ دوري أبطال أوروبا، علماً وأن 22 فريقاً فقط عرف التتويج باللقب على مدار تاريخ المسابقة، وينال الفائز الكأس الشهيرة المعروفة باسم «ذات الأذنين» التي يبلغ ارتفاعها 73.5 سم ووزنها 7.5 كيلو جرام، وتعد أيقونة بين الكؤوس الكروية التي يحلم بها عشاق اللعبة.

تم السماح للجماهير بالحضور بنسبة 33 %، من سعة مدرجات استاد دراجاو في البرتغال بمجموع 16.500 متفرج، وفق اشتراطات صحية صارمة بسبب فيروس كورونا.

تقنية إعادة الفيديو «VAR » ستكون حاضرة في المباراة النهائية، ويدير اللقاء الإسباني أنطونيو لاهوز، والذي كان الحكم الذي طرد جوارديولا للمدرجات، خلال مواجهة سابقة في عام 2018.

التبديلات متاحة بواقع 5 لكل فريق، خلال الوقت الأصلي، وفق الاشتراطات المحددة، على أن يتم السماح بالقيام بتبديل سادس، في حال الوصول إلى الأوقات الإضافية.

مانشستر سيتي هو الفريق صاحب الضيافة بحسب القرعة التي سحبت في مارس الماضي، لكن كلا الفريقين لهما الحق باللعب بألوان الزي الأساسي، في حال عدم وجود تضارب.

وينضم جوارديولا مدرب مانشستر إلى قائمة أكثر المدربين المتوجين باللقب في ثلاث مناسبات، في حال حققه في النهائي، بجانب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والإنجليزي بوب بيزلي، والفرنسي زين الدين زيدان.

الألماني توماس توخيل يخوض المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، بعدما خسر نهائي العام الماضي رفقة سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ.

يعتبر هذا النهائي الثالث بين فريقين إنجليزيين، حيث سبق أن خسر تشيلسي بالذات أمام مانشستر يونايتد عام 2008، فيما تفوق ليفربول على توتنهام عام 2019 .

سترفع الأندية الإنجليزية رصيدها إلى 14 لقباً في دوري أبطال أوروبا، كثاني أكثر دولة تحقيقاً للقب خلف إسبانيا بـ 18، وهي أكثر من قدمت أندية حصدت اللقب، حيث سيكون السيتي الفريق السادس في حال فوزه، بعد ليفربول 6 مرات، مانشستر يونايتد 3 مرات، نوتنجهام فورست مرتين، أستون فيلا وتشيلسي مرة واحدة.