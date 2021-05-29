الجزيرة يجدد عقد كايزر إلى عام 2023

أبوظبي (الاتحاد)

جدد الجزيرة عقد الهولندي مارسيل كايزر، ليستمر مدرباً لـ «فخر أبوظبي»، لمدة موسمين إضافيين، ويمتد العقد الجديد حتى صيف عام 2023، وبالتالي يصبح كايزر على رأس القيادة الفنية للفريق 4 سنوات على الأقل، وذلك بعد عودته إلى أبوظبي عام 2019، في تجربته الثانية مع الفريق.

وعاد كايزر «52 عاماً»، إلى الجزيرة بطموحات عالية في بداية موسم 2019-2020، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق إلى قمة الكرة الإماراتية، بعد تحقيقه لقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخ نادي الجزيرة العريق، واللقب هو الأول منذ عام 2017.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة: «يسرنا تمديد عقد كايزر، خاصة أنه يعتبر خبيراً استراتيجياً وتكتيكياً محترفاً، استطاع أن يجسّد فلسفة النادي ذات الأسلوب الهجومي المتميز، كما أنه نجح في تنفيذ رؤية قيادة النادي وإدارته، بتطوير المواهب والكفاءات المواطنة الشابة في أكاديمية النادي، ورعايتها وصقلها والاعتماد عليها، لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز».

وأضاف معاليه: «تتحدث إنجازات الموسم الماضي عن نفسها، وهي دليل على التزام كايزر وعمله الجاد في النادي، ويعكس تجديد عقده حرص الإدارة على توفير الاستقرار والتخطيط بعيد المدى نحو الإنجاز والتألق، من خلال تضافر جهود جميع أعضاء أسرة نادي الجزيرة في أرض الملعب وخارجه، وأنا على ثقة بأن مشجعي «فخر أبوظبي» سيكونون سعداء برؤية كايزر مدرباً للفريق للموسمين القادمين على الأقل، وأنتهز هذه الفرصة لأثمّن عالياً اهتمام وحرص قيادة النادي على توفير منظومة داعمة للنجاح والتميز، وأشكر كل من أسهم في إتمام تجديد العقد، ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتألق لنادي الجزيرة على الصعيدين المحلي والقاري في المواسم القادمة».

وحقق الجزيرة في المباريات الـ26 التي أقيمت خلال دوري الخليج العربي 17 انتصاراً، بمشاركة 17 لاعباً من خريجي الأكاديمية، بينما خسر 3 مباريات فقط، بما في ذلك مرة واحدة على أرضه، وأحرز لاعبوه 65 هدفاً، بفارق أهداف شاسع وصل إلى «36+»، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم بدوري الخليج العربي، منذ تحقيق الجزيرة للقب موسم 2016-2017.

ومنذ انضمامه إلى الجزيرة لفترة ثانية، سجّل كايزر، لاعب وسط أياكس الهولندي السابق، أرقاماً قياسية، حيث أدار 44 مباراة في المسابقات المحلية، محققاً فيها معدل فوز وصل إلى 61%.

ويعتمد مارسيل كايزر بدرجة كبيرة على المواهب الصاعدة وخريجي أكاديمية النادي، تماشياً مع رؤية وفلسفة إدارة الجزيرة، وكان الموسم الماضي متميزاً بشكل خاص بالنسبة له، حيث تمكن الفريق من حصد 57 نقطة، ضمنت له لقب الدوري بالاعتماد على اللعب الهجومي والجماعي.

من جهته، أعرب مارسيل كايزر عن سعادته بتمديد عقده، وقال: «منذ أول يوم لي في النادي الرائع شعرت بترحيب كبير، وفخور بأن أعتبر أبوظبي بيتي الثاني، وسعيد للغاية بتجديد عقدي، خصوصاً بعد الموسم الاستثنائي الذي توجنا في كأبطال مستحقين لدوري الخليج العربي، وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور سلطان الجابر نائب رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل في النادي واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي. أعتقد أن شخصيتي والجزيرة مناسبان تماماً، لأننا نملك عقلية الفوز القوية، ولدينا طموحات كبيرة لبلوغ المزيد من النجاحات والإنجازات، وأمامنا تحديات شيّقة في الموسم المقبل، ونرغب في الاستمرار برسم الابتسامة على وجوه جماهير الجزيرة في أبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، ونعد الجماهير بأننا سنواصل التطور وسنقدم أفضل ما لدينا في كل المسابقات المحلية وأيضاً في دوري أبطال آسيا، ومتحمس جداً لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل».

ويقود كايزر فريق الجزيرة بحملته للدفاع عن لقبه موسم 2021-2022 ابتداءً من سبتمبر المقبل، كما يمثل النادي الإمارات في دوري الأبطال، البطولة الآسيوية الأكبر لكرة القدم.

جدير بالذكر أن كايزر بدأ مسيرته التدريبية عام 2007 بعد توليه قيادة أرجون الهولندي، وعدد من الفرق في الدوري الهولندي، قبل أن يتم تعيينه مدرباً لأياكس أمستردام عام 2017، وبعد فترة امتدت لمدة 10 سنوات متتالية، خاض كايزر أول تجربة له في الخارج عندما قاد الجزيرة عام 2018، قبل أن ينتقل إلى تدريب سبورتينج لشبونة بطل الدوري البرتغالي الحالي لموسم فاز فيه بثنائية الكأس، قبل العودة مجدداً إلى أبوظبي عام 2019.