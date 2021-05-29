رئيس «اليويفا»: أؤيد «نهائي 4» و«السوبر ليج» مؤامرة ميتة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، تحدث السلوفيني ألكسندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» حول موضوعات عدة، شغلت الساحة الكروية الأوروبية مؤخراً، والبداية بمشروع دوري «السوبر ليج» الذي وصفه بأنه وُلد ميتاً، وقال: كنت حزيناً جداً في اليوم الذي عرفت فيه بالإعلان عن المشروع الذي أعتبره «مؤامرة» على الكرة الأوروبية، ولكن لا يصح إلا الصحيح، وانتهى الأمر في أقل من 48 ساعة.

وأضاف شيفيرين: حسناً إن حدث ذلك، لأنه بين لنا وضع الكرة الأوروبية، لقد عشت ضغطاً عصبياً كبيراً، ولكن عادت الأمور إلى نصابها الصحيح في نهاية المطاف.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يظهر هذا المشروع إلى النور مرة أخرى، قال شيفيرين: أعتقد أن مثل هذا المشروع لن يطرح على «طاولة النقاش» قبل عشر سنوات على الأقل.

وعن موقف الأندية الثلاثة التي ما زالت متمسكة بتطبيق هذا المشروع «ريال مدريد وبرشلونة ويوفينتوس»، وما إذا كان هناك اتجاه لمعاقبتها، قال رئيس «اليويفا»: كل أسرة كرة القدم اعتبرت موقف هذه الأندية صادماً وغير مقبول، ولم يتحدث شيفيرين عن أي عقوبات منتظرة.

وبشأن الشائعات التي ترددت، وأفادت بأن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كان على معرفة بهذا المشروع، وكان مؤيداً لأصحاب فكرته، قال شيفيرين: أريد أن أصدق أن هذا الكلام محض اختلاق، ولا أساس له من الصحة، فقد قال لي إنفانتينو إنه لم يشارك - لا هو ولا أحد من «الفيفا»- في أي اجتماعات للأندية التي كانت تجهز لهذا المشروع، وإنه لم يكن يعرف شيئاً عنه، وبالتالي لم يؤيده.

وعلق شيفيرين على كلام إنفانتينو بقوله: ليس عندي أي مبرر يجعلني لا أصدقه، لأن رئيس «الفيفا» لا يمكن أن يؤيد مثل هذا المشروع، وإذا ما ثبت لدينا مشاركته في هذه الاجتماعات الخاصة بالمشروع، سوف أقوم بالتعليق على ذلك في حينه.

وفيما يتعلق بفكرة إقامة نهائي «الشامبيونزليج» من دورة مجمعة تضم الفرق الأربعة التي وصلت نصف النهائي «نهائي 4»، قال: الفكرة لها مميزاتها ومساوئها، ولكن بصفة شخصية أؤيدها وأراها رائعة ومثمرة من ناحية العوائد المادية التي يستفيد منها «اليويفا».

وأضاف: يجب أن يقوم كل طرف معني بهذا الأمر بالإدلاء برأيه في هذا الاقتراح، على ألا يطبق إلا بعد عام 2024، مع بقية المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي مؤخراً.