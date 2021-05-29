كومان وبنزيمة «صراع الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ الألماني، إن عودة مواطنه كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني إلى منتخب «الديوك»، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020» التي تبدأ يوم 11 يونيو المقبل، لا يخيفه أو يثير قلقه على فرصته في اللعب في البطولة.

واستدعى ديدييه ديشامب مدرب المنتخب بنزيمة إلى قائمة الـ26 لاعباً، المقرر مشاركتهم في «اليورو»، ما جعل بعض المحللين الكرويين يتحدثون عن تأثير انضمام بنزيمة على مهاجمين آخرين في الفريق، مثل أوليفييه جيرو وكينجسلي كومان، بل وذهابهم للحديث عن تشكيل الهجوم المثالي من الآن، مكوناً من كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

وأضاف كومان خلال مؤتمر صحفي، نقل موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية مقتطفات منه: المنافسة جزء من اللعبة، وهي أمر إيجابي يعود بالفائدة على المنتخب.

وأضاف: مثلي كأي لاعب آخر، أتمنى أن أشارك أساسياً، وأن أحصل على فترة زمنية أطول في الملعب.

ولم يستبعد كومان إمكانية أن يلعب منتخب فرنسا بأربعة مهاجمين في «اليورو»، وقال: المدير الفني هو الذي يختار التشكيل، ويملك - على الورق - أفضل هجوم ليس في أوروبا وحدها وإنما في العالم.

وأضاف: لدينا لاعبون «سوبر» في جميع الخطوط، بما فيها حراسة المرمى، ويسعدني أن ألعب معهم جميعاً، ولكنه شدد على إن الهجوم هو الذي يصنع الفارق.

وغاب كومان عن مونديال روسيا 2019 بسبب الإصابة، بينما شارك في «يورو 2016»، التي حصل فيها منتخب «الديوك» على المركز الثاني وصيفاً لمنتخب البرتغال البطل.

وقال كينجسلي: أنا اليوم أكثر قوة من أي وقت آخر، وأحرزت تقدماً كبيراً على المستوى البدني والفني، وبوجه خاص في اللمسة الأخيرة سواء بالنسبة للتمرير، أو تسجيل الأهداف. وقال: لا أنكر إن مستواي كان تراجع قليلاً في النصف الثاني من الموسم المنتهي، ولكن خروج بايرن ميونيخ المبكر من دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وأيضاً من كأس ألمانيا، أتاح لي الفرصة لنيل القسط الوافر من الراحة للتخلص من ضغط المباريات، والعودة إلى فورمتي العالية، ما يجعلني جاهزاً تماماً لخوض البطولة، وأنا في أفضل حال.