«فخر المغرب» يشعل «الحرب الثلاثية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان ينوي الدخول في مفاوضات رسمية، مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيمن الدولي أشرف حكيمي «فخر المغرب»، وأحد نجومه المتألقين في الملاعب الأوروبية.

وأضافت المصادر نفسها أن إدارة النادي الإيطالي لن تستسلم بسهولة، لفكرة الاستغناء عن نجم دفاع الفريق، وربما تغالي في طلباتها المادية، خاصة أنها تسعى للحصول على أكبر عوائد مادية لتخفيف العجز على ميزانية النادي، والناجم عن الآثار المترتبة على «جائحة كورونا».



ومن جانبه، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي يعمل في شبكة «سكاي إيطاليا» أن الإنتر سيطلب على الأقل 60 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات حكيمي، مشيراً إلى أن سان جيرمان كان «جس نبض» الفريق الإيطالي، بعرض قيمته 30 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أنه حتى في حالة موافقة الإنتر على بيع حكيمي، فإن الأولوية الأولى لن تكون لسان جيرمان، الذي ربما يرفع عرضه إلى 50 مليون يورو، وإنما لناديه الأسبق ريال مدريد الذي كان وضع شرطاً في عقد بيع حكيمي، بعد عودته من الإعارة لفريق بروسيا دورتموند الألماني، ينص على السماح لـ «الميرينجي» استرداد اللاعب إذا كان يرغب في ذلك، ولكن مع دفع مبلغاً أكبر من الـ 40 مليون يورو التي حصل عليها الريال عند بيعه إلى الإنتر.

وأضاف الموقع أنه في حالة موافقة الإنتر على عرض جديد لسان جيرمان يصل إلى 60 مليون يورو، فإن النادي الإيطالي مطالب بإبلاغ الريال، فإذا وافق على دفع هذا الرقم يمكنه أن يستعيد حكيمي، وإلا فإن النادي الإيطالي سيكون من حقه بيعه لسان جيرمان إذا ما دفع المبلغ المطلوب.

ولا يتعجل حكيمي مغادرة الإنتر، بل إنه أكد في تصريحاته الأخيرة أنه يرغب في البقاء مع بطل إيطاليا المتوج بـ «الكالشيو»، وخاصة بعد أن تأقلم تماماً على الكرة الإيطالية، واندمج مع زملائه في الفريق، وإن كان رحيل أنطونيو كونتي المدير الفني قد يدفعه لتغيير رأيه، ولاسيما أن رحيل كونتي كان بسبب محاولات تخفيض راتبه، والتخلص من بعض لاعبي الفريق بالبيع، وهو ما رفضه كونتي.

وترددت أنباء أخرى عن رغبة بايرن ميونيخ في ضم حكيمي، بناءً على رغبة يوليان ناجليسمان المدير الفني الجديد لـ «البافاري»، الذي يضعه في مقدمة طلباته بالنسبة للموسم الجديد، ما قد ينبئ بأن يصبح أشرف حكيمي موضع منافسة وصراع فرنسي «سان جيرمان» ألماني «بايرن ميونيخ» إسباني «ريال مدريد».

يذكر أن سان جيرمان يواجه مشكلة في مركز الظهير الأيمن الذي يشغله اللاعب الإيطالي أليساندرو فلورينيزي الذي لم يكن مقنعاً للقيام بهذا الدور خلال الموسم المنتهي، علاوة على عدم اقتناع إدارة النادي الباريسي أيضاً بكل من أبدو دياللو وكولين داجبا بالنسبة لشغل هذا المركز.