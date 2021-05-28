قبل «صدام» سيتي وتشيلسي.. توخيل: ليست مباراة تنس!

برلين (د ب أ)

أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، رغبته في تجنب المقارنات بين المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، والتي تجمعه بمانشستر سيتي «السبت»، ونهائي الموسم الماضي الذي قاد فيه باريس سان جيرمان الفرنسي وخسره أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وأصبح لدى المدرب الألماني فرصة أخرى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجه تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص في ملعب «دو دراجاو» بمدينة بورتو البرتغالية.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم: هذا فريق مختلف وموقف مختلف، لو كنت لاعبا لم أكن لأفضل الاستماع لمدرب يتحدث عن تجربته السابقة.

وأضاف: بالطبع نحن نتعلم الدروس من الهزائم، لكن ليس هناك الكثير من الوقت لكي ترسم خطوطاً وتوضح فيها ما أخطأت به. وأصبح توخيل هو أول مدرب يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين، وذلك عقب خسارته لنهائي نسخة الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالنسبة لمدرب سيتي جوارديولا، فهو لديه فرصة لتحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا له منذ فوزه الأخير بنسخة عام 2011 مع برشلونة، لكن توخيل أكد أن المباراة لا تتعلق فقط به أو بجوارديولا.

وأوضح: مباراة الغد لن تكون مباراة تنس، غداً ستكون مباراة مختلفة تماماً من مانشستر سيتي، لكن لدينا الخبرة والشجاعة والطموح الكافي للتواجد في تلك اللحظات الحاسمة، من الصعب دائماً أن تواجه جوارديولا. وقال توخيل: جوارديولا صنع فريق يتمتع بالثقة في النجاح وبعقلية الفوز.

وأبدى المدرب الألماني سعادته بعدم وجود إصابات في صفوف فريقه، حيث قال: أتمنى أن تسير الأمور على تلك الطريقة.

وأضاف: نرغب في مغادرة بورتو بالكأس، أريد أن أشجع اللاعبين ليكونوا أكثر شجاعة وليتخذوا مواقف وليدافعوا ويهاجموا بشراسة.