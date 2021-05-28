ملك أفريقيا المتوج.. الأهلي يواصل كتابة الأرقام القياسية!

علي معالي (دبي)

استمر الأهلي المصري في فرض هيمنته على كرة القدم الأفريقية بحصد لقب كأس السوبر لينضم إلى مجموعة الألقاب الكثيرة التي تعج بها خزائن النادي العريق ليرفع رصيده إلى 22 لقباً دولياً ويقترب من ريال مدريد الإسباني المتصدر لفرق العالم بـ26 لقباً.

حقق الأهلي اللقب السابع في «السوبر الأفريقي» ليصبح صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق تحقيقاً للقب بعد أن فاز به أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2021 ويأتي بعده الزمالك بـ4 ألقاب ثم مازيمبي الكونغولي 3 ألقاب. رفع الأهلي رصيده من الألقاب الدولية إلى 22 لقباً بعد 9 ألقاب دوري أبطال أفريقيا و4 بطولات كأس الكؤوس ولقب وحيد للكونفيدرالية و7 ألقاب سوبر أفريقي وبطولة للكأس "الآفرو آسيوية" ليرفع "المارد المصري الأحمر" رصيده إلى 141 بطولة متنوعة في تاريخه منذ نشأته عام 1907 ليتصدر أندية العالم.

مشاركة الأهلي في بطولة السوبر حملت الرقم 9 كأكثر الفرق الأفريقية لعباً في البطولة حيث شارك من قبل 8 مرات وبجانب الفوز في 7 منها خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك عام 1994 وأمام وفاق سطيف الجزائري عام 2015 ورفع مشاركة مصر في الحدث إلى 15 مرة.

حقق الأهلي الرباعية الثالثة في كل الألقاب المحلية والدولية "الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي ويبحث عن «الخماسية» في «السوبر المصري» بعدما حصد برونزية كأس العالم للأندية وكرر الإنجاز الذي حدث في 2005-2006 و2006-2007 ليصبح الفريق المصري الوحيد الذي حقق هذه الأرقام.

في 29 نسخة "سوبر أفريقي" فازت الأندية المتوجة بدوري الأبطال 24 مرة والأندية التي فازت بكأس الكؤوس سابقاً والكونفيدرالية حالياً بـ5 ألقاب فقط وبالنسبة للأهلي والزمالك حققا 10 من ألقابهما الـ11عندما كانوا أبطالاً لدوري الأبطال وحقق الزمالك فقط البطولة من خلال تأهله كبطل للكونفيدرالية.

الدول الأكثر مشاركة في السوبر الأفريقي هي مصر 15 منها 11 فوز و4 خسارة والمغرب 10 منها 4 فوز 6 خسارة وتونس 13 منها 3 فوز و10 خسارة والكونغو الديموقراطية 6 منها 3 فوز و3 خسارة.

أندية تونس هي الأكثر خسارة في "السوبر الأفريقي"، حيث خسرت 10 مرات في 13 مباراة ويعتبر الترجي هو أكثر نادٍ في القارة فقد اللقب.