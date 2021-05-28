جاهز للعب.. رودريجيز ينتقد الاتحاد الكولومبي!

لندن (رويترز)

انتقد جيمس رودريجيز الاتحاد الكولومبي لكرة القدم اليوم، عقب خروجه من التشكيلة المشاركة في كأس كوبا أميركا بجانب مباراتين بتصفيات كأس العالم في يونيو، وقال لاعب وسط إيفرتون إنه جاهز بدنياً للعب.

وذكر الاتحاد الكولومبي في وقت سابق أن رودريجيز ليس في المستوى المثالي لدخول تشكيلة المدرب رينالدو رويدا في كوبا أمريكا التي تنطلق في 13 يونيو، أو عند مواجهة بيرو خارج الأرض في الثالث من يونيو قبل استضافة الأرجنتين بعدها بخمسة أيام في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال رودريجيز إنه ربما لا يكون جاهزاً بدنياً لمواجهة بيرو لكنه سيكون مستعدا للعب ضد الأرجنتين "ومستعداً بالتأكيد للمنافسة في كوبا أميركا.

وأضاف: كانت مفاجأة عندما استقبلت بيان المنتخب يقول إنه لا يمكن اختياري ويتمنى له سرعة التعافي.

وتابع: تعافيت بالفعل وضحيت كثيراً، وهذا يملأني بإحباط شديد، عدم ثقة الجهاز الفني بي يسبب لي حزناً عميقاً. ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة لكنه غاب عن عدة مباريات لفريقه الإنجليزي هذا الموسم بسبب إصابة في الساق.

وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أمريكا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم. ولم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن 15 مباراة كان من المفترض أن تستضيفها كولومبيا بالبطولة.