لوف لا يشعر بالحرج.. مولر وهوملز في معسكر «المانشافت»!

زيفيلد (د ب أ)

بدأ المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم، معسكره التدريبي في زيفيلد بالنمسا استعداداً لخوض كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد انضم إليه توماس مولر وماتس هوملز بعد عامين من استبعادهما من المنتخب.

ومن إجمالي 26 لاعباً اختارهم المدير الفني يواكيم لوف في قائمته لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة بين 11 يونيو و11 يوليو، وصل 20 لاعباً إلى المعسكر المقام في النمسا.

وكان مولر (31 عاماً) وهوملز (32 عاماً) ضمن المنتخب الذي توج تحت قيادة لوف بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، لكن جرى إبلاغهما في عام 2019 باستبعادهما من المنتخب.

ومع فشل محاولات لوف لتجديد دماء المنتخب، اضطر إلى إعادة مولر وهوملز للمشاركة في البطولة الأوروبية، والتي ستكون الأخيرة للمنتخب تحت قيادته بعد 15 عاماً قضاها في المنصب.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي إن الثنائي سيقودان الطريق من خلال أسلوبهما وشخصيتهما القيادية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال يواكيم لوف (61 عاماً) إنه لا يشعر بالحرج إزاء عودة مولر وهوملز إلى صفوف الفريق من جديد بعد عامين من قراره باستبعادهما.

وقال لوف في تصريحاته للصحفيين لدى سؤاله عن أجواء محادثاته الهاتفية مع اللاعبين الاثنين: لم يكن هناك حرج، نحن نعرف بعضنا البعض منذ عدة سنوات، وقد مررنا بالكثير معاً، بما في ذلك جميع أنواع المشاعر، اللاعبان يعنيان الكثير بالنسبة لي.