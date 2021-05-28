راشفورد يناقش أوباما من أجل تغيير المجتمع!

لندن (د ب أ)

أجرى ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم مناقشات مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما حول القوة التي يمكن أن يمتلكها الشباب لإحداث تغيير في المجتمع والتقى راشفورد افتراضياً مع الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأميركية، عبر تطبيق «زووم»، في محادثة نظمتها دار «بنجوين بوكس» البريطانية للنشر.

وركزت المناقشات على أهمية رد الجميل للمجتمع والتأثير الإيجابي للقراءة، إلى جانب موضوعات أخرى من المذكرات التي كتبها باراك أوباما في كتاب بعنوان «الأرض الموعودة»، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وكان راشفورد (23 عاماً) قاد في العام الماضي حملة شهيرة للتصدي لفقر الغذاء لدى الأطفال في بريطانيا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. وأدت الحملة إلى دعم 1.7 مليون طفل محتاج عبر خطة للحكومة البريطانية ومشروعات أخرى ساهمت في تقديم 130 مليون وجبة. كذلك أطلق راشفورد مشروعاً لتعليم الأطفال الطهي تحت مسمى «وجبات الدوام الكامل».

وقال أوباما: الكثير من الشبان الذين ألتقي بهم، ومن بينهم ماركوس، متقدمون عما كنت عليه عندما كان عمري 23 عاماً. هم يحدثون بالفعل التغييرات ويشكلون قوى إيجابية في مجتمعاتهم.

وقال راشفورد: هو أمر خيالي، أليس كذلك؟ أنا أجلس في مطبخي في مانشستر، وأتحدث إلى الرئيس أوباما، لكنه جعلني أشعر بالراحة على الفور.