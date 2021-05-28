ديوكوفيتش إلى النهائي الثالث في 115 دقيقة

بلجراد (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أولاً، النهائي الثالث له هذا الموسم بعد فوزه على السلوفاكي أندري مارتن الصاعد من التصفيات بصعوبة 6-1 و4-6 و6-0، أمس في نصف نهائي دورة بلجراد على الملعب الذي يحمل اسمه في العاصمة الصربية.

وخلافاً لمباراة الدور ربع النهائي حيث احتاج إلى 56 دقيقة فقط لتخطي الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-1 و6-1، عانى ديوكوفيتش الجمعة لتخطي منافسه السلوفاكي البالغ 31 عاماً والمصنف 119 عالمياً وحجز مقعده في النهائي الثالث له هذا الموسم والـ119 في مسيرته المتوجة بـ82 لقباً حتى الآن، بينها 18 في «جراند سلام».

واحتاج ابن الـ34 عاماً الذي توج في أوائل الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ثم خسر نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز على يد غريمه الإسباني رافايل نادال، إلى ساعة و55 دقيقة لكي يحجز بطاقته إلى نهائي «دورته»، التي تقام للمرة الثانية في قرابة شهر (أقيمت بين 19 و25 أبريل وخرج الصربي من نصف النهائي على يد الروسي أسلان كاراتسيف الذي خسر في النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني).

ويخوض ديوكوفيتش نهائي دورته للمرة الأولى منذ 2011 حين توج بطلاً للمرة الثانية قبل أن يغيب عنها حتى هذا العام.

