مهاجم مواطن جديد.. «العطاس» في بيت «الملك»

علي معالي (دبي)

أضاف نادي الشارقة دعماً لهجومه من اللاعبين المواطنين في الموسم الجديد، بالتعاقد مع أحمد العطاس قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر، لينضم بذلك إلى المهاجم المواطن الجديد عبدالله كاظم قادماً من حتا، وانضم هذا الثنائي إلى محمد خلفان، وبانتقال العطاس ومن قبله كاظم تصبح فرصة سالم صالح ضعيفة للغاية بالتواجد مع «الملك» رغم إبداء اللاعب رغبته في الاستمرار، لكن التعاقدات الجديدة تمنح الفرصة لسالم صالح للانتقال إلى ناد آخر، خاصة وأن عقده ينتهي بعد أيام قليلة مع الشارقة.

وجلس العطاس مع القائمين على الأمور الكروية مساء أمس الأول في النادي، للاتفاق على كل الأمور، حيث يبقى الإعلان الرسمي عن الصفقة ومدة التعاقد النهائية.

ويعتبر العطاس «25 عاماً» من العناصر التي كان لها مستقبل متميز في فترات سابقة، عندما انطلق بصفوف نادي الجزيرة، حيث كان موسم 2013/ 2014 بدايته عندما شارك في 5 مباريات بدوري الخليج العربي، واستمر مع «فخر أبوظبي» حتى موسم 2017/ 2018، الذي شارك خلاله في أكبر عدد من المباريات بالدوري والتي وصلت إلى 15 مباراة بواقع 1107 دقيقة وسجل في ذاك الموسم 6 أهداف.

وانتقل في موسم 2018/ 2019 إلى شباب الأهلي، لكن لم يجد لنفسه المكان المناسب، حيث لم يشارك خلال موسمين في أي مباراة بل إنه جلس على دكة البدلاء 4 مرات فقط خلال موسمين كاملين، لينتقل موسم 2019/ 2020، إلى نادي النصر ولعب 4 مباريات بالدوري بواقع 22 دقيقة وفي موسم 2020/2021 عاد لشباب الأهلي وخاض 17 مباراة بواقع 646 دقيقة، وسجل هدفين بدوري الخليج العربي في شباك النصر وعجمان.