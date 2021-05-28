جوران يبدأ المهمة مع عجمان

رضا سليم (دبي)

تعاقد نادي عجمان رسمياً مع الصربي جوران، لقيادة الفريق الموسم المقبل خلفاً للمصري أيمن الرمادي، الذي انتهى عقده مع "البرتقالي" بنهاية الموسم، ووقع المدرب الجديد على العقد بمقر النادي بحضور عبدالله الظاهري الأمين العام للنادي المشرف على الفريق.

ويبدأ جوران «49 عاماً» الترتيب للموسم الخامس للبرتقالي في دوري الخليج العربي، سواء بالتجهيز للمعسكر الداخلي والخارجي وكذلك الصفقات الجديدة، حيث فتحت إدارة النادي ملف الصفقات بالتعاقد مع بلال يوسف لاعب الفجيرة، وتجديد عقد وليد اليماحي لاعب الفريق، وهناك مفاوضات مع عدد من اللاعبين من بينهم التونسي فراس بالعربي.

ويملك المدرب الصربي خبرة طويلة في ملاعبنا، حيث سبق له تولي مهمة الإشراف الفني على الفجيرة وخورفكان وقاد بني ياس للفوز بدرع الدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين، وكما درب اتحاد كلباء موسم 2016، ورحل بعد هبوطه، وسبق للمدرب جوران قيادة عدة أندية خليجية من بينها القادسية الكويتي «2005-2007» والشباب الكوييي «2007-2009»، ومنتخب الكويت في الفترة من موسم «2009-2013» والاتفاق السعودي موسم 2013-2014.