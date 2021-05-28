ملحق الهبوط في الدوري الألماني «تحت الحصار»!

دوسلدورف (د ب أ)

أعلنت شرطة كولون، عن انتشار أكثر من 200 ضابط في الخدمة بالمدينة يوم السبت المقبل، وذلك حينما يواجه فريق كولون نظيره هولشتاين كيل، في إياب مباراة ملحق تجنب الهبوط بالدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وذكرت شرطة كولون، اليوم، أنه على الرغم من إقامة المباراة في كيل، إلا أن الشرطة ستنتشر بشكل أوسع ابتداء من فترة المساء، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ضد كل من يطلق الألعاب النارية أو يرتكب أعمال عنف.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن التركيز سيكون على الأماكن التي تتجمع فيها جماهير كرة القدم بكثرة، وكذلك مطار «كولون -بون».واقترب كولون من الهبوط للدرجة الثانية، عقب خسارته 0-1 في مباراة الذهاب على ملعبه أمام هولشتاين كيل (الدرجة الثانية).

وسادت بعض الاضطرابات حول ملعب الفريق عقب آخر مباراة بالدوري الألماني أمام شالكه، وذلك حينما أفلت كولون من الهبوط مباشرة للدرجة الثانية، لكن الأمور عادت إلى طبيعتها نسبيا عقب مباراة ذهاب الملحق