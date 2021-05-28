اليابان.. «بصمة بالعشرة» إلى كأس آسيا

شيبا (أ ف ب)

بات منتخب اليابان أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثالث النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، حاجزة في طريقها بطاقتها إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، وذلك بفوزه الكاسح على ميانمار 10-0 اليوم في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث النهائي لتصفيات المونديال قبل جولتين على النهاية، والى كأس آسيا 2023 بعدما رفعت رصيدها إلى 18 نقطة من أصل 18 ممكنة في صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط عن طاجيكستان الثانية التي خاضت أيضاً 6 مباريات على غرار منتخب «الساموراي»، مقابل 7 من خمس مباريات لقيرغيزستان و6 من 6 مباريات لميانمار و3 من 7 مباريات لمنغوليا الأخيرة.

وكان يويا أوساكو نجم الفوز السادس لبلاده بامتياز بعدما سجل خماسية (22 و30 من ركلة جزاء و36 و49 و88)، فيما أضاف تاكومي مينامينو (8 و66) وهيديماسا موريتا (57) ودايتشي كامادا (84) وكو إيتاكورا (90) الأهداف الأخرى. وتقام الجولة المقبلة من منافسات المجموعة يوم 7 يونيو المقبل، حيث تلتقي اليابان مع طاجيكستان، وقيرغيزستان مع منغوليا.

وكان منتخب اليابان فاز في مبارياته السابقة على ميانمار 2-0 ومنغوليا 6-0 وطاجيكستان 3-0 وقرغيزستان 2-0 ومنغوليا 14-0، ليضمن تأهله بشباك نظيفة حتى الآن وفي رصيده 37 هدفاً في ست مباريات. في المقابل، خسر منتخب ميانمار أمام منغوليا 0-1 واليابان 0-2 وقيرغيزستان 0-7 ثم فاز على طاجيكستان 4-3 وعلى منغوليا 1-0.

ويتأهل إلى الدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحل ثانية في المجموعات الثمان، كما تحصل المنتخبات الوصيفة الأربعة الأفضل على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وفي الدور الثالث النهائي توزع المنتخبات الـ12 على مجموعتين من ستة، على يتأهل المتصدر والوصيف في كل من المجموعتين إلى نهائيات المونديال، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة بينهما يتأهل بموجبها الفائز منهما لخوض ملحق مع منتخب من قارة أخرى.