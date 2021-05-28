أليجري يعود إلى «اليوفي» بدوافع اللقب السادس!

روما (د ب أ)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم عودة ماسيلميليانو أليجري إلى تدريب الفريق من جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان رحيل أندريا بيرلو عن منصب المدير الفني.

وخلال الفترة السابقة التي تولى فيها أليجري تدريب يوفنتوس، قاد الفريق لخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي بين عامي 2015 و2019 كما قاده للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. وذكر نادي يوفنتوس: سيجلس أليجري على مقعد يعرفه جيدا للغاية، وسيعمل لدى نادٍ يحبه كما أن النادي يحبه أيضا، اعتباراً من اليوم سنبدأ رحلة معاً، نحو تحقيق أهداف جديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن يوفنتوس رحيل أندريا بيرلو عن منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد موسم واحد من تعيينه في المنصب. وبعد أن توج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في تسعة مواسم متتالية، أنهى الفريق الموسم المنقضي تحت قيادة بيرلو في المركز الرابع بالدوري الذي توج بلقبه إنتر ميلان.

وقال يوفنتوس: شكراً بيرلو، هذه هي أول الكلمات التي يتعين علينا جميعاً أن نقولها في نهاية هذه التجربة الخاصة لنا معاً. ولم يسبق لبيرلو، لاعب خط وسط يوفنتوس السابق والمتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، تدريب أي فريق آخر.

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس خلفا لماوريتسيو ساري الذي أقيل في أغسطس 2020، رغم أنه قاد الفريق للقب الدوري الإيطالي. وقال بيرلو عبر وسائل التواصل الاجتماعي: كان عاماً صعباً ومعقداً، لكنه لا يزال رائعا.

وأضاف: عندما استدعاني يوفنتوس، لم أفكر إطلاقا في المخاطرة التي أخوضها، رغم أنها كانت واضحة للغاية. لكن لو عاد بي الزمن، لاتخذت نفس القرار. وقاد بيرلو (42 عاماً) فريق يوفنتوس للتتويج بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، لكن الفريق أنهى الموسم متأخرا بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان في الدوري.

وتشهد إيطاليا تغييرات عديدة في المدربين منذ انتهاء الموسم المنقضي، منها رحيل أنطونيو كونتي، الذي كان قاد يوفنتوس لبدء سلسلة التتويج بلقب الدوري الإيطالي، عن تدريب إنتر ميلان، كما رحل جينارو جاتوزو عن نابولي لتدريب فيورنتينا.