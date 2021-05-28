جاسم.. الباحث عن «ثلاثية خليجية» مع «سلة الفرسان»

علي معالي (دبي)

يعتبر جاسم عبدالرضا «40 عاماً» لاعب شباب الأهلي في كرة السلة أكبر لاعب مشارك في بطولة الخليج للأندية، التي يستضيفها ناديه، خلال الفترة من 18 إلى 26 من يونيو المقبل في النسخة رقم 40، بمشاركة 5 أندية خليجية هم أبطال دوريات السعودية والكويت والبحرين وقطر.

ويبحث جاسم خلال هذه البطولة عن لقبه الخليجي الثالث، حيث سبق له أن توج باللقب مرة مع منتخبنا الوطني في الألعاب المصاحبة 2007، كما فاز مع نادي الشباب ببطولة أندية الخليج 2011، في البطولة التي جرت وقتها في السعودية، ويخطط جاسم مع زملائه بكتيبة الفرسان لاستعادة لقب بطولة الخليج التي حققها شباب الأهلي من قبل 3 مرات متتالية، قبل أن يأتي نادي الشارقة ليفوز بها مرتين متتاليتين.

قال جاسم عبدالرضا: توقيت البطولة غير مناسب، كونها في نهاية موسم وبعد أن حصلنا على راحة أسبوعين عدنا مجدداً للتدريبات، ودارة النادي توفر كل الإمكانيات لنا حالياً لندخل البطولة بقوة، بهدف استعادة لقب الخليج لكي ننطلق مجددا نحو بطولة آسيا.

وأضاف: يتولى تدريب الفريق حالياً المصري أحمد عمر، وهو من المدربين الذين حققت معهم الكثير من البطولات، في نادي الشباب سابقاً، لقد تدربت معه 13 عاما، ثم مرت الأيام ليعود لأتدرب تحت قيادته هذه المرة في بطولة الخليج مع شباب الأهلي.

وقال عبدالرضا: جاهزون تماماً للتحدي الخليجي الذي سيكون قوياً للغاية، خاصة وأن هناك فرقاً تمتلك عناصر قوية وسيكون لها شأن قوي في النسخة الـ40، ومع انضمام الثنائي الأجنبي للتدريبات يوم الأحد، ستكون قوتنا الضاربة جاهزة من لاعبين مواطنين وأجانب.