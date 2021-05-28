«أبوظبي» بطل «جو جيتسو الشرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام، بختام بطولة الشرطة للجو جيتسو الثانية، والتي أقيمت في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ضمن درع التفوق العام لسمو وزير الداخلية للموسم الرياضي 2020-2021، التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة جميع القيادات الشرطية.

وحصلت كلية الشرطة على المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وفي ختام البطولة قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين. وحقق فريق شرطة أبوظبي ذهبية وزن تحت 85 كم عبر اللاعب عبدالله الجنيبي، وذهبية جابر إبراهيم، وذهبية حمدان البلوشي بوزن فوق 94 كم، وفضية وزن تحت 62 كم فضية عبر شملان محمد إضافة لفضية خلفان الظنحاني بوزن تحت 77 كم وبرونزية عبدالله العسيري في وزن تحت 69 كم، وأخرى لمحمد الكعبي بوزن تحت 94 كم، وبرونزية لفيصل الحارثي.

وبارك اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، لفريق شرطة أبوظبي للجو جيتسو الفوز المستحق والمؤشرات والنتائج الإيجابية، لافتاً إلى حرص القيادة العامة على تحفيز فرقها الرياضية لتحقيق الريادة والتميز رياضياً، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

وأكد دعم شرطة أبوظبي للأنشطة والبطولات الرياضية وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم، تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحياً، لا سيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.