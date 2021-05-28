سيدات كازاخستان يسيطرن على «الملاكمة الآسيوية» في دبي

دبي (الاتحاد)

تأهلت 8 ملاكمات من كازاخستان من مختلف الأوزان إلى الدور النهائي، للنسخة الـ13 من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، وينظمها الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتقام منافسات الدور النهائي مساء بعد غد الأحد، حيث تلتقي الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف «45 -48 كجم»، كما تلتقي الكازاخستانية ناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم في وزن الذبابة «48 - 51 كجم»، وتلتقي الكازاخستانية دينا زولامان مع الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن البانتام «51 - 54 كجم»، وتلتقي الكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة «54-57 كجم».

وفي الوزن الخفيف «57 - 60 كجم» تلتقي الكازاخستانية ريما فولوسينكو مع الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن الوسط الخفيف «60 - 64 كجم» تلتقي الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا مع الهندية لالبوتسايهي، وفي وزن «69 - 75 كجم» تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل «أكثر من 81 كجم» تلتقي الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما.

وفازت الكازاخستانية فريزة شولتاي بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف «75 - 81 كجم» بعد تغلبها على الهندية ساويتي، كما فازت أيضًا الأوزبكية نافباخور خاميدوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط «64 - 69 كجم»، بعد تغلبها على الهندية لوفلينا بورجوهاين.

وشهدت منافسات دور نصف النهائي نزالات قوية بين السيدات من مختلف الجنسيات حيث أقيم 18 نزالًا في 10 أوزان مختلفة، ومن أبرز النزالات فوز الأوزبكية جولسال سلطاناليفا على الفلبينية جوسي جابوكا، كما فازت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا على الهندية مونيكا، وفازت الهندية إم سي ميري كوم على المنغولية لوتسايخان التانتسيتسيج، كما فازت الكازاخستانية نازيم كيزايباي على السريلانكية ناديكا بوشباكوماري، وفازت الكازاخستانية دينا زولامان على الهندية ساكشي، وفازت الأوزبكية سيتورا شوجاداروفا على المنغولية إردينيداليا ميشيداما، وفازت الكازاخستانية فالديسلافا كوختا على الهندية جاسمين، وفازت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا على الطاجاكستانية ميجونا سامادوفا.