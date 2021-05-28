«السوري» يستبعد بركات ودعبول من دبي

دمشق (أ ف ب)

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم، عن استبعاد ماهر دعبول لاعب تشرين، عبد الرحمن بركات لاعب المحرق البحريني من معسكر المنتخب الوطني في دبي، بعد أن تبين إصابتهما خلال مشاركتهما مع فريقيهما في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تحتاج للعلاج والراحة الكافية.

وسبق لإدارة المنتخب أن استبعدت الخميس مدافع العربي الكويتي أحمد الصالح بسبب الإصابة. واستقر نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا بعد استبعاد المصابين على 27 لاعباً لاستكمال المباريات المتبقية في منافسات المجموعة الآسيوية الأولى، ضمن التصفيات المزدوجة لكاس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لجوام.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار مدينة شنغهاي الصينية لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في يونيو المقبل. وستلعب سوريا مع جوام في السابع منه، والمالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 من الشهر ذاته.