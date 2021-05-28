بعمومية «غير عادية».. الطائرة لاعتماد النظام الأساسي

معتصم عبدالله (دبي)

يناقش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة الطائرة، والمقرر في الخامسة من مساء غدٍ السبت بفندق «فيستيفال سيتي» في دبي، اعتماد النظام الأساسي، والذي يحسم قواعد إجراءات انتخابات الدورة الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد 2020- 2024.

وهي المرة الثانية التي تسعى فيها عمومية الطائرة لاعتماد النظام الأساسي، بعد القرار السابق لمركز الإمارات للتحكيم بإلغاء قرارات العمومية غير العادية الأولى، واعتبار أندية البطائح، الذيد، المدام، ومليحة كأندية عاملة، بعدما احتكمت تلك الأندية إلى المركز ضد مجلس إدارة اتحاد الطائرة، بشأن اعتبارها «عضوية مساندة» وبالتالي عدم أحقيتها في التصويت على قرارات العمومية.

ورفع القرار «النهائي» لمركز الإمارات للتحكيم عضوية الأندية العاملة في اتحاد الطائرة إلى 17 نادياً، تمتلك حق التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية، باستثناء نادي اتحاد كلباء «العضو 18»، والذي تم اعتباره عضواً مسانداً بحسب ذات الجهة صاحبة القرار الأخير.

ونظم مجلس إدارة اتحاد الطائرة في وقت سابق ورشة عمل لأندية العمومية لمناقشة النظام الأساسي، بحضور جميع الأندية للوقوف على أبرز الملاحظات، تمهيداً لتنقيح مسودة النظام قبل اعتمادها بشكل رسمي في الاجتماع غير العادي والمرتقب للعمومية.

ويتأهب اتحاد الطائرة للتحضير بشكل جيد لانتخابات الدورة الجديدة، والتي تنطلق وللمرة الأولى من قواعد النظام الأساسي الخاص بالاتحاد، حيث سيجري خلال العمومية غير العادية، وعقب اعتماد النظام الأساسي اختيار رئيس للجنة للانتخابات ولجنة الطعون للإشراف على إجراء الانتخابات.

وتتواصل جهود اتحاد الطائرة لمواءمة النظام الأساسي المنتظر اعتماده مع «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، الصادر حديثاً عن الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكل أولى خطوات خطة الخمسين لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي بالدولة.