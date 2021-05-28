«أبوظبي البحري» يسجل حضوره في «فينسيا العالمي»



أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع مشاركته ضمن سباق وتحدي الـ400 كيلو متر للزوارق السريعة في مياه أوروبا، يسجل فريق أبوظبي للزوارق السريعة حضوراً قوياً بمعرض فينيسيا للقوارب واليخوت، والذي ينطلق اليوم وحتى 6 يونيو المقبل.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي، أن تواجد الفريق بالمعرض يأتي ضمن مشاركته بالسباق الذي ينطلق في 6 يونيو القادم، بالإضافة إلى الأهمية العالمية للمعرض كونه من المعارض الكلاسيكية التي تقام بشكل سنوي.

ويقام معرض القوارب في منطقة ترسانة البندقية القديمة، حيث يشارك أكثر من 160 عارضاً معتمداً من مختلف أنحاء العالم، وتتكون مساحة المعرض من حوض مائي تبلغ مساحته 50000 متر مربع، وأكثر من 1500 متر طولي من الأرصفة تتسع لأكثر من 250 قاربًا، و 30 ألف متر مربع من مساحات العرض الخارجية، وأجنحة مغطاة تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 10000 متر مربع.