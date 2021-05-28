الديوك اللندنية .. و«الرجل الخفي»!



عمرو عبيد (القاهرة)

بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب بين مانشستر سيتي وتشيلسي غداً «السبت» فإن 7 لاعبين، ربما تجمعهم القائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي، في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يعبرون عن الشباب وحيوية الصغار بقميص «البلوز»، وهم الثلاثي بن تشيلويل وماسون ماونت ورييس جيمس، وجميعهم عاندهم التوفيق في الحصول على لقب مع الفريق الأول، ويأمل كل منهم في أن تكون الضربة الأولى «باهرة» بلقب دوري الأبطال، وعلى الجانب الآخر، يملك الثلاثي كايل والكر ورحيم ستيرلينج وجون ستونز، الخبرات والمهارات اللازمة لقيادة «السيتيزن» نحو تتويج جديد، بعدما ذاق كل منهم حلاوة حصد الألقاب، ومعهم، أو يسبقهم، الموهوب المبدع الصغير، فيل فودين، الذي انضم هو الآخر إلى قائمة «الأسود الثلاثة» الأولية، وقبلها عرف كيف يتألق ويسجل ويحصد البطولات مع بيب جوارديولا، وهو أحد أبرز نجوم الفريق وثاني هدافيه الحاليين، القادر على صناعة الفارق في نهائي حاسم.

الثلاثي الفرنسي في صفوف تشيلسي يُزين قائمة «الديوك» في كأس أمم أوروبا، يتصدرهم العملاق المونديالي نجولو كانتي، صاحب البطولات أيضاً مع «الفريق اللندني»، وأهم لاعبي الوسط الدفاعي في العالم، ومعه هداف الفريق في دوري الأبطال الحالي وبطل العالم في 2018، المخضرم أوليفييه جيرو، وربما يكون المدافع كورت زوما أقلهم تأثيراً ومشاركة، إلا أن الخبرات الفرنسية في صفوف تشيلسي كبيرة، وتعرف طريق البطولات، بصورة تفوق النظير الوحيد في مانشستر سيتي، بنيامين ميندي، الذي من الصعب أن يبدأ مباراة النهائي، وقد لا يشارك فيها، لكن التتويج باللقب القاري ربما يُعوضه كثيراً عن غيابه المنطقي عن كتيبة «الديوك» في منافسات «يورو».

الرباعي الألماني الذي يلعب في صفوف الفريقين، انضم إلى قائمة «المانشافت» الدولية، لكن الموسم الحالي شهد تناقضاً كبيراً في حصاد كل طرف، حيث أبدع جوندوجان تحت رعاية «العبقري» جوارديولا بصورة لم يسبق لها مثيل، متصدراً قائمة هدافي السيتي بـ 17 هدفاً في جميع البطولات، وأجاد النجم الألماني اللعب كمهاجم «خفي»، ولم يقصر أبداً في أداء دوره الدفاعي أيضاً، ليعلن عن نجاح جديد لأفكار «بيب» التي لا تنتهي، وهو أهم أوراق الفريق في الموسم الحالي على الإطلاق، في حين أن الجانب الآخر يضم 3 ألمان، أحدثهم الثنائي فيرنر وهافرتز، في موسمهما الأول، الذي لم يظهرا خلاله بالصورة المتوقعة، قدما معدلات تهديفية متواضعة، مع الاعتراف أن تيمو فيرنر هو أبرز صناع الأهداف في صفوف الفريق، وقد تكون الكأس القارية بداية حقيقية لكليهما خلال القادم من المواسم، ويضاف إليهما عنصر الخبرة، المدافع روديجر، الذي سبق له التتويج مع «البلوز» محلياً وأوروبياً، وهو أحد عناصره الدفاعية الأساسية.