فيرونا يساير «الموضة» مع مدربه!

روما (أ ف ب)

أعلن نادي هيلاس فيرونا اليوم إقالة مدربه الكرواتي إيفان يوريتش، مواصلاً سلسلة غير مسبوقة في التخلي عن المدربين في الدوري الإيطالي لكرة القدم بلغت حتى الآن المدربين الثمانية للفرق العشرة الأوائل في ترتيب موسم 2020-2021، وكأنه يساير «الموضة».

وحدهما ميلان الوصيف وأتالانتا برجامو الثالث سيخوضان الموسم المقبل بمدربيهما ستيفانو بيولي وجان بييرو جاسبريني، فيما دخلت باقي الأندية في لعبة الكراسي الموسيقية المتكررة في هذا الوقت من العام، لكنها بلغت هذا الموسم وتيرة نادراً ما يتم رؤيتها.

وجاء رحيل يوريتش من فيرونا بعد موسمين على رأس إدارته الفنية أنهاهما في المركزين التاسع والعاشر توالياً، ليلحق بكل من أنتونيو كونتي (إنتر ميلان البطل)، أندريا بيرلو (يوفنتوس)، جينارو غاتوزو (نابولي)، سيموني إينزاجي (لاتسيو)، باولو فونسيكا (روما)، روبرتو دي تسيربي (ساسوولو) وكلاوديو رانييري (سمبدوريا). ومن المتوقع أن ينضم يوريتش (45 عامًا) إلى تورينو بحسب العديد من وسائل الإعلام الإيطالية.