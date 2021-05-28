إنكار فرنسي للعلاقة بين بوكيتينو وتوتنهام!

باريس (أ ف ب)

أكد مصدر مقرب من نادي باريس سان جيرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي، أنه لا يوجد أي شيء بين مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وفريقه السابق توتنهام الإنجليزي الساعي إلى الاستفادة من خدماته مجدداً.

وأوضح المصدر أنه ليس من غير الطبيعي أن يناقش نادٍ مدربه السابق، ولكن لا يوجد شيء على الإطلاق حول بوكيتينو المرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى عام 2022 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وبحسب الصحافة البريطانية، فإن توتنهام اتصل ببوكيتينو من أجل أن يعود إلى منصبه الذي بات شاغراً بعد إقالة خليفته البرتغالي جوزيه مورينيو في أبريل.

وأقيل الأرجنتيني من منصبه في توتنهام في نوفمبر 2019، بعد خمس سنوات مع النادي اللندني، قبل أن يتعاقد معه نادي العاصمة الفرنسية هذا الشتاء، بعد إقالة الألماني توماس توخل المنتقل إلى الإدارة الفنية لتشيلسي.

وذكرت شبكة «بي بي سي» أن توتنهام لم يجر اتصالاً مباشراً مع نادي باريس سان جيرمان، بينما أوضحت صحيفة «ذي جارديان» أن قلب الدفاع السابق سيكون مهتماً بالعودة إلى دكة بدلاء النادي اللندني. وتحت قيادة بوكيتينو، أنهى توتنهام ثلاثة مواسم متتالية على منصة التتويج من 2015 إلى 2017، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول 0-2.

وأبقى المدرب الأرجنتيني (49 عاماً) على اتصالات جيدة جدًا مع رئيس النادي دانيال ليفي ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وكان بوكيتينو صرّح لقناة «بي تي سبورت» الإنجليزية في أبريل الماضي> قائلاً: إنه في أعماق قلبي، أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى، منذ اليوم الذي غادرت فيه النادي، كان حلمي أن أعود يومًا ما كي أحاول إنهاء المهمة التي لم أنتهِ منها هناك.

وتحدث بوكيتينو الخميس في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي الباريسي، عن مستقبله مع سان جيرمان، وقال: أنا سعيد بالطريقة التي تكيَّف بها اللاعبون مع التغييرات، وما زلت أعتقد أنه مع طريقة العمل هذه، وبالرغبة في أن أكون قادراً على تطوير أنواع أخرى من الأفكار على أرض الملعب، سنحقق أشياء عظيمة في المستقبل.