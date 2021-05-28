«الطوارئ» تواصل تهديد أولمبياد طوكيو!

طوكيو (أ ف ب)

قررت اليابان اليوم تمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في البلاد حتى 20 يونيو المقبل، أي قبل 33 يوماً من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا، وتشمل حالة الطوارئ طوكيو وتسع مناطق أخرى.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا: تراجَعَ عدد الحالات منذ منتصف الشهر الحالي لكن الوضع لا يزال مقلقاً.

وكان مقررًا أن تنتهي حال الطوارئ في نهاية شهر مايو الحالي، لكن الحكومة اليابانية قالت إنها في حاجة إلى المزيد من الوقت لمواجهة موجة رابعة من الجائحة.

وقال الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا في وقت سابق: لا يزال مستوى الإصابات مرتفعاً جداً. نظراً لهذا الوضع، نعتقد أنه من الضروري تمديد إجراءات حالة الطوارئ.

وتأتي حال الطوارئ المتسعة الهادفة إلى مكافحة الموجة الرابعة من الوباء التي استنزفت من قدرة القطاع الطبي، في ظل معارضة الرأي العام بشدة لإقامة الألعاب هذا الصيف تخوفًا من المزيد من الإصابات. وتنص حال الطوارئ على الخصوص على تقييد نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق المؤقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية. كما تم إغلاق بعض المتاجر ودور السينما.

وأعرب العديد من الرياضيين اليابانيين بينهم لاعب الجولف هيديكي ماتسوياما ولاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا، في الأيام الأخيرة، عن تحفظات بشأن جدوى الألعاب الأولمبية في خضم الوباء.

وسبق أن قرّرت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى في تاريخه، على أن يتخذ القرار بالسماح للجمهور المحلي من عدمه خلال الشهر المقبل.

وتقام الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين.