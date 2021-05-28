16 بطولة في أجندة «بولو الحبتور» للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

كشف نادي الحبتور للبولو والفروسية عن تفاصيل الموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف أكتوبر المقبل، ويمتد إلى أبريل 2022، ويتضمن 16 بطولة.

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن برنامج الموسم المقبل سيكون حافلاً ومتنوعاً، حيث تشتمل البطولات على مستويات مختلفة لتتاح الفرصة للجنسين وللمحترفين والهواة من المواطنين والمقيمين للمشاركة، وفلسفتنا في النادي أن يكون البرنامج متكاملاً ومتاحاً للجميع ليكون المردود كبيراً، ويكون التفاعل معه إيجابياً على صعيد البولو أو الفروسية.

وأشار الحبتور إلى أن حفل افتتاح الموسم يوم 15 أكتوبر المقبل، على أن تنطلق بطولة هلوين يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى يوم 5 نوفمبر «6 جول»، ويشهد النادي يوم 12 نوفمبر مباراة تنشيطية في البولو، وفي اليوم التالي وحتى التاسع عشر تنطلق بطولة نادي ومنتجع الحبتور لشهر نوفمبر «4 - 6 جول». وتابع: تنطلق بطولة اليوم الوطني للدولة 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم 3 ديسمبر «8 - 10 جول» ويقام يوم 8 نوفمبر اللقاء السنوي على كأس السير ونستون تشرشل «8 - 10 جول»، ويقام مهرجان نادي ومنتجع الحبتور للبولو «4 - 6 جول» من 19 إلى 24 نوفمبر، وتقام بطولة النادي لشهر يناير «4 - 6 جول» يوم 7 يناير 2022، وتنطلق كأس دبي الفضية «18 جول» يوم 21 يناير حتى 4 فبراير، ويعقبها يوم 6 فبراير بطولة كأس الأساتذة «الماسترز» «6-8» جول، والتي تستمر حتى 11 فبراير.

وكشف الحبتور أن كأس دبي الذهبية الحدث الأبرز في المنطقة تنطلق يوم 13 فبراير حتى 4 مارس، وبعدها كأس تحدي دبي «8-10» جول حتى 18 مارس وفي 25 من مارس وحتى الأول من أبريل تقام بطولة النادي لشهر مارس، وبعدها كأس دبي بالفترة من 8 إلى 15 أبريل، ويختتم البرنامج ببطولة النادي لشهر أبريل.