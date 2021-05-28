«ليكرز» يعدّل أوضاعه في «البلاي أوف» بـ«الصحوة الثلاثية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل لوس أنجلوس ليكرز صحوته ضد فينيكس صنز بفوزه عليه 109-95 ضمن الأدوار الإقصائية من «البلاي أوف» ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليتقدم عليه 2-1 في السلسلة، في حين بات ميلووكي باكس على مشارف التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنطقة الشرقية بعد تقدمه على ميامي هيت بنتيجة 3-صفر.

ويتأهل إلى الدور التالي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في 4 مباريات من أصل 7. ومرة جديدة كان أنتوني ديفيس نجم المباراة بلا منازع بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث، سمحت لفريقه بالابتعاد في النتيجة.

كما اعتمد الفريق على مساهمة فعالة أيضاً من نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي سجل 21 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و6 متابعات، ومن الألماني دينيس شرودر مع 20 نقطة.. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان دياندريه ايتون مع 22 نقطة و11 متابعة، في حين استمرت معاناة نجم الفريق كريس بول من إصابة في كتفه ليكتفي بـ7 نقاط و6 تمريرات حاسمة.

وكان ديفيس اكتفى بـ13 نقطة في المباراة الأولى التي خسرها فريقه 90-99، لكنه وعد بتصحيح الأمور معترفاً بمسؤوليته، فسجل 34 نقطة في المباراة الثانية ليقود فريقه إلى الفوز 109-102، قبل أن يسجل 34 نقطة أيضاً في المباراة الثالثة على أرضه أيضاً، ويضع فريقه في وضعية جيدة لتخطي منافسه.

وكان ليكرز يخوض أولى مبارياته على ملعب «ستايبلز سنتر» منذ 18 مايو عام 2012، ذلك لأن تتويجه باللقب الموسم الماضي حدث في فقاعة أورلاندو بسبب جائحة كوفيد-19.

وظلت النتيجة متكافئة طوال الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ليكرز 45-40، بيد أن الربع الثالث كان حاسماً لأصحاب الأرض، الذين سجلوا 33 نقطة في 12 دقيقة ليدخلوا الربع الأخير متقدمين بفارق 15 نقطة. وفي المقابل، بات ميلووكي باكس على بعد خطوة واحدة من بلوغ نصف نهائي المنطقة الشرقية، بتقدمه على ميامي هيت بفوزه الكبير عليه 113-84.

ويمكن لباكس حسم النتيجة نهائياً السبت في حال فوزه في المباراة الرابعة، ليثأر من خسارته أمام منافسه 1-4 الموسم الماضي. واعتمد باكس على اللعب الجماعي ليحقق الفوز وتحديداً على الثلاثي المكون من كريس ميدلتون «22 نقطة»، وحرو هوليداي «19» واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «17 نقطة ومثلها متابعات».

وقال النجم اليوناني بعد المباراة: لم تكن المباراتان الأخيرتان سهلتان، بطبيعة الحال، تقدمنا بفارق 30 نقطة لكن الأمور لم تكن بهذه البساطة، عندما نركز على أنفسنا، نلعب ككتلة واحدة، نستمتع ونتمتع بالصلابة نستطيع أن نحقق أشياء رائعة كما فعلنا في المباريات الثلاث حتى الآن. ولم يحقق ميلووكي باكس اللقب منذ 50 عاماً وتحديداً عندما كان يتواجد في صفوفه أسطورتا كرة السلة الأميركية كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون.

وفي مباراة ثالثة، أثبت لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش أحقية ترشحه لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري هذا العام، بقيادته دنفر ناجتس إلى الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-115، بفضل تسجيله 36 نقطة مع 11 متابعة و5 تمريرات حاسمة ليتقدم فريقه 2-1 في السلسلة.

وتألق في صفوف الفائز أيضا أوستن ريفرز الذي سجل 21 نقطة بينها 16 في مطلع الربع الأخير بينها اربع ثلاثيات. في المقابل، لم تنفع النقاط الـ13 التي سجلها داميان ليلارد لبورتلاند في الدقائق الأربع الأخيرة لإبعاد الخسارة عن فريقه، علماً بأنه سجل 37 نقطة في المباراة. كما سجل سي جاي مالكولك 22 نقطة للخاسر. وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين السبت.