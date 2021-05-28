اتحاد الرجبي يكرم «حمدان» في احتفالية الوداع





رضا سليم (دبي)

كرم اتحاد الرجبي حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للرجبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالإمارات بعد رحلة عطاء امتدت إلى 43 عاماً بالدولة،وحضر احتفالية التكريم الذي أقيم فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي، الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، والذي حرص على التواجد وتقديم هدية تذكارية للمدير التنفيذي، كما حضر قيس الظالعي نائب رئيس الاتحاد رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وفيصل الزرعوني النائب الثاني، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد. ووجّه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشكر إلى حمدان سليمان على كل ما قدمه في تأسيس اللعبة في الدولة، مؤكداً أن التكريم هو أقل تقدير لما قدمه، كما أن العلاقة لن تنتهي مع الاتحاد، وسيظل التواصل موجوداً معه. ويعد حمدان سليمان من المؤسسين لجمعية الإمارات للرجبي، حيث عمل بجدية قبل إشهار الجمعية لفترة استمرت لعامين، ثم التحول من جمعية إلى اتحاد ومن ثم الحصول على العضوية الآسيوية للرجبي والعضوية الدولية، وتشكيل أول منتخب للإمارات للرجبي، الذي شارك ببطولات قارية وعربية وحصل على العديد من البطولات، وأصبحت اللعبة تقف علي منصات التتويج في حفل أصحاب الإنجازات. ووجه حمدان سليمان الشكر إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وإلى مجلس إدارة الاتحاد والعاملين، مؤكداً أنه يترك الإمارات ويشعر بخليط من الحزن والسعادة في نفس الوقت، الحزن لمغادرة الدولة التي قضيت بها أكثر من نصف عمري، ولكني سعيد لأني أترك اتحاد الرجبي، وهو في قمه مجده وثباته وعلى رأسه قيادة قادرة على استمرار المسيرة وتحقيق النجاحات. وكشف النقاب عن تكليفه من قبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي باستمراره مع الاتحاد العربي للرجبي مديراً تنفيذاً، وقال: تلك لمسة معبرة وأقدم له جزيل الشكر، وأيضاً الشكر للجميع على حسن التعاون والتعامل والاحترام خلال فترة عمله باتحاد الإمارات للرجبي. وقال حمدان: أشهرنا جمعية الإمارات للرجبي في فبراير 2009 بقرار رقم (21) صادر من وزير الثقافة وتنمية المجتمع، ورئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وتشكيل مجلس إدارة مكون من رئيس و8 أعضاء من مواطني الدولة وحصلنا على عضو مساند من الاتحاد الآسيوي في يناير 2011، وعضو عامل في يونيو 2011 وتم تحويل الجمعية إلى اتحاد في أكتوبر 2012، وحصل الاتحاد على العضوية الكاملة بالاتحاد الدولي في ديسمبر 2012.