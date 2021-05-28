الدرمكي: هذا القرار بيد الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف خالد الدرمكي «29 عاماً» لاعب الظفرة، عن تقدم اتحاد كلباء بطلب رسمي للتعاقد معه، بينما تلقى عرضاً من نادٍ آخر، مشيراً إلى أن قرار البقاء أو الرحيل بيد إدارة الظفرة، خاصة أن عقده مع الفريق يمتد إلى عام 2023، مؤكداً أنه سيكون سعيداً في الحالتين، سواء بالاستمرار حتى نهاية عقده مع «الفارس»، أو بالعودة من جديد إلى «النمور» بيته الذي ترعرع فيه.

وقال: لا توجد مشكلة بالنسبة لي، ومنذ أن انتقلت إلى الظفرة في يوليو 2017، أشعر بأنني بين أهلي، وعشت معه لحظات سعيدة كثيرة، خاصة عند وصولنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة لموسمين على التوالي، كما مررنا بلحظات صعبة وتحديات ونجحنا في تخطيها، ليكون الفريق حاضراً في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، أما اتحاد كلباء فهو النادي الأول وعودتي إليه كذلك من الأمور الجيدة، وأنتظر القرار النهائي للإدارة، وسأتقبله في كل الأحوال.

وعن النادي الثالث الذي أبدى رغبته في ضمه، قال: لن أفصح عن اسمه، وهو أحد أندية الإمارات الشمالية، وفي حال كان رحيلي عن الظفرة حتمياً، فإنني أفضل العودة إلى اتحاد كلباء، كما أنني لم أبد أي شيء تجاه عرض النادي الثالث، خاصة أن عقدي ممتد النادي الحالي، أما بالنسبة لاتحاد كلباء فإن الوضع مختلف، حيث تقدم بطلب رسمي.

وخاض الدرمكي في دوري الخليج العربي 137 مباراة، خلال مواسمه الثمانية بقميصي اتحاد كلباء ثم الظفرة، وسجل 8 أهداف، منها 4 بقميص الظفرة خلال 68 مباراة خاضها معه، بينما شارك هذا الموسم في 21 مباراة، ويعتبر «الجندي المجهول» في الفريق، حيث قام بأدوار كبيرة في «مركز المحور»، بجانب توظيفه في مراكز دفاعية أخرى، لمقابلة النقص الكبير الذي عاشه الفريق في الموسم، خاصة في النصف الثاني منه، ورحيله عن الظفرة سيكون «ضربة موجعة» للفريق الذي يبدو أنه يتجه إلى فقد جهود عدد كبير من اللاعبين بالبيع أو انتهاء العقود.