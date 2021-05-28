«الهاتف» ينقل مدافع البرازيل إلى الوصل

رضا سليم (دبي)

أكد المدافع البرازيلي إدريلسون ليما لاعب سبورت ريسيفي القادم إلى الوصل، على سبيل الإعارة، أن المحادثة التي أجراها أودير هيلمان مدرب «الإمبراطور» له عبر الهاتف، كانت وراء الانتقال إلى دوري الخليج العربي.

وقال ليما «23 عاماً» في تصريحات لموقع جلوبو سبورت البرازيلي: المحادثة الهاتفية غيرت مسار حياته، بعدما أوضح له هيلمان المكاسب التي يحصل عليها من انضمامه للوصل، والتي تمثل فرصة ذهبية له..

وقال «قدم هيلمان عدداً من النصائح، وأثق كثيراً في كلامه، وهو يعرفني جيداً منذ أن كنت لاعباً في منتخب البرازيل تحت 17 سنة، ولعبت في بطولة أميركا الجنوبية عام 2015، وكان هو مدرباً للمنتخب، ولعبت أول مباراة على مستوى الدرجة الأولى عام 2018 أمام إنترناسيونال الذي قاده هيلمان وقتها، وفزنا بالمباراة 2-1 وسجلت هدفاً.

وأوضح مدافع سبورت ريسيفي أنه جدد عقده مع سبورت ريسيفي حتى 2023، واختار أن ينتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة عام، مشيراً إلى أن عقده انتهى مع النادي، إلا أنه رفض أن يخرج إلى الوصل مجاناً، تقديراً لإدارة النادي مع إمكانية خيار الشراء لنادي الوصل.

وأضاف: القرار كان صعبا للغاية، لأن هناك أهداف كنت أسعى إليها، سواء على مستوى الطموح لفرق كبيرة أو اللعب للمنتخب، ولكن محادثة هيلمان غيرت مجرى حياتي، وأيضاً عائلتي، فقد حققت لقباً مع الفريق عام 2019 ودخلت قائمة أكثر المدافعين مشاركة في المباريات عام 2020، وكنت أخطط لأبعد من ذلك على مستوى الفرق التي ألعب لها، أو على صعيد الانضمام إلي المنتخب.

وقال: علاقتي مع سبورت ريسيفي لن تنقطع، وأظل أتردد على النادي والالتقاء بزملائي اللاعبين والمدرب، حتى موعد مغادرتي إلى دبي.