«الحلم الرابع» للعرب في «الأبطال» بين محرز وزياش

رضا سليم (دبي)

تترقب الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي في «ليلة الحلم» بمدينة بورتو البرتغالية، وهذا الترقب ليس فقط لأن الجماهير ما بين تشجيع «السماوي» و«البلوز»، بل تترقب المواجهة المرتقبة بين الجزائري رياض محرز لاعب السيتي، والمغربي حكيم زياس لاعب تشيلسي، لينتقل السباق على لقب «فخر العرب» في النهائي، من محرز وصلاح، إلى محرز وزياش، إلا أن وجود نجومنا العرب في نهائي الأبطال، ليس المرة الأولى، فهناك تاريخ طويل للاعبين العرب في نهائيات بطولات أوروبا.

«الحلم الرابع» للعرب في «الأبطال» بين محرز وزياش



5 لاعبين عرب سجلوا أسماءهم في النهائيات، بجانب محرز وزياش، والبداية مع الجزائري رابح ماجر الذي خطف الأضواء في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 1986-1987، عندما قاد بورتو البرتغالي، إلى الفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه على حساب بايرن ميونخ الألماني 2-1، بتسجيله الهدف الأول وصناعته للثاني، وكان ماجر حديث العالم في ذلك الوقت، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه بـ «الكعب».

وجاء المغربي رضوان حجري لاعب بنفيكا السابق في القائمة وثاني اللاعبين العرب في نهائي دوري الأبطال، موسم 1988-1987، ولكن فريقه خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام آيندهوفن الهولندي .

وكان المدافع المغربي مهدي بن عطية ثالث نجوم العرب المتأهلين إلى نهائي دوري الأبطال، حيث تأهل إلى المباراة النهائية «نسخة 2017»، رفقة يوفنتوس الإيطالي، ولكنه لم ينجح في التتويج حيث خسر «البيانكونيري» أمام ريال مدريد الإسباني 1-4، كما لم يشارك بن عطية خلال اللقاء.

وشهدت «نسخة 2018»، تأهل اثنين من اللاعبين العرب إلى نهائي الأبطال، حيث صعد النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، ولكنه خرج مصاباً في الدقيقة 31، بعد تدخل «خشن» من سيرجيو راموس مدافع «الميرنجي»، وخسر «الريدز» المباراة، حينها بنتيجة 1-3.

كما تأهل النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق إلى المباراة النهائية في «نسخة 2018» أيضاً، ولكنه لم يتواجد في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية لفريقه ولم يواجه صلاح في أرض الملعب إلا أنه سجل في تاريخه الفوز بلقب الأبطال مع الريال.

وكان صلاح أول لاعب عربي يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، بعدما شارك في نسخة 2019 مع ليفربول وتُوج بالكأس، بعدما فاز على توتنهام وهو اللاعب العربي الثالث الذي فاز باللقب، وسيكون هناك فائز عربي رابع، إما محرز أو زياش.