حرمان مانشستر من «الديربي التاريخي»!

عمرو عبيد (القاهرة)

أقيم «ديربي مانشستر» بين السيتي واليونايتد، 185 مرة بداية من عام 1881، وشهد الدوري الإنجليزي 152 مواجهة بينهما، مقابل 21 مبارزة في الكؤوس المحلية، بجانب 12 لقاءً في الدرجة الثانية الإنجليزية، لكنهما لم يتقابلا على المستوى القاري، وجاءت خسارة مانشستر يونايتد أمام فياريال في نهائي «يوروبا ليج»، قبل يومين، لتُجهض أحلام إقامة «ديربي مانشستر» في بطولة السوبر القارية للمرة الأولى عبر التاريخ، حيث تمنى كثيرون فوز «عملاقي المدينة» باللقبين الأوروبيين، لكن الأمر انتهى حتى في حال حصد السيتي لقب دوري الأبطال، وتُعد «ديربيات» المدينة الواحدة نادرة جداً عبر تاريخ كأس السوبر الأوروبي، لأن هذا الأمر حدث مرة واحدة فقط، بمواجهة ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو في «نسخة 2018»، ونجح «الروخي بلانكوس» في اقتناص اللقب بنتيجة 4-2 بعد التمديد لوقت إضافي.

مواجهة «إنجليزية/إسبانية» يشهدها كأس السوبر المقبل، لتكون المرة السابعة بين فرق الدولتين، اللتين تبادلتا الفوز بواقع 3 مرات لكل منهما، وكانت البداية في مرتين متتاليتين عامي 1979 و1980، والطريف أن نوتنجهام فورست كان حاضراً في كليهما، حيث فاز باللقب الأول على حساب برشلونة، قبل خسارته اللقب الثاني لمصلحة فالنسيا، وأقيمت المواجهة الأخيرة بين الإنجليز والإسبان في نسخة 2017، عندما فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 على مانشستر يونايتد.

وجمعت بطولة السوبر فريقين من دولة واحدة في 8 مرات سابقة، وكانت الأفضلية الواضحة لفرق إسبانيا، حيث خاضت 5 مواجهات منها، مقابل مرتين لفرق إيطاليا، وتقابل فريقان من إنجلترا مرة واحدة فقط، كان البعض يأمل أن تتكرر هذا الموسم، ويعتبر إشبيلية الأشهر في ذلك الأمر، بعدما ظهر 4 مرات في السوبر مواجهاً مواطنيه الإسبان، وحقق الانتصار أول مرة على حساب برشلونة عام 2006، قبل أن يخوض 3 مواجهات متتالية نادرة، لم تتكرر أبداً في تاريخ مواجهات فرق الدولة الواحدة، لكن الفريق الأندلسي خسرها أمام «البارسا» عام 2015 و«الريال» في 2014 و2016.

واقعة التلاعب التي منعت مارسيليا من خوض مباراة السوبر عام 1993، أهدت الكرة الإيطالية فرصة ظهور فريقين من «الكالشيو» للمرة الثانية تاريخياً، وكان ميلان ضيفاً مشتركاً بفوز على سامبدوريا عام 1990، ثم خسارة أمام بارما عندما شارك كوصيف دوري الأبطال 1993، أما المواجهة الإنجليزية الخالصة الوحيدة التي أقيمت في تاريخ السوبر، فجاءت قبل عامين فقط في نسخة 2019، عندما فاز ليفربول بطل «الشامبيونزليج» على تشيلسي المتوج بـ «يوروبا ليج»، عبر ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.