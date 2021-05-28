ميسي ورونالدو من يكسب سباق «الأعلى دخلاً»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على جميع لاعبي كرة القدم ، فيما يتعلق بحجم الدخل السنوي الذي حصل عليه خلال الموسم الحالي، والذي بلغ 126 مليون دولار، وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي في المركز الثاني برصيد 120 مليون دولار، بينما احتل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثالث برصيد 100 مليون دولار.

في حين إن هذا الثلاثي الكروي حصل في قائمة المائة رياضي الأكثر دخلاً في العالم، والتي تشمل جميع اللعبات، على المراكز الثاني والثالث والسادس على التوالي.

أما المراكز من الرابع إلى العاشر بالنسبة لدخول لاعبي كرة القدم، فقد احتلها على الترتيب كل من الويلزي جاريث بيل لاعب توتنهام «9. 41 مليون دولار»، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة «6. 40 مليون»، والإسباني أندرياس إنييستا لاعب كوبي الياباني

«39 مليوناً»، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الذي جاء سابعاً «1. 36 مليون»، ومن بعده والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد «4. 34 مليون» والبلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد «33 مليوناً»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ «6. 31 مليون».

هذه الإحصائية رصدها تقرير موقع «سبورتيكو» العالمي المتخصص في اقتصاديات الرياضة، والذي شمل قائمة المائة رياضي الأعلى دخلاً في عالم الرياضة.

يذكر أن ميسي حل ثانياً في قائمة المائة، بينما جاء رونالدو ثالثاً، في حين حصل نيمار على المركز السادس في هذه القائمة الموسعة التي شملت كل الألعاب الرياضية.