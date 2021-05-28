دي خيا.. ثمن الفشل

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن الأداء السيئ للإسباني ديفيد دي خيا «30 عاماً» حارس مانشستر يونايد الإنجليزي، خلال مباراة نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أمام فياريال الإسباني، والتي انتهت بفوز «الغواصات الصفراء» 11-10 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، كان سبباً أساسياً لاقتناع إدارة «اليونايتد» بضرورة البحث عن حارس مرمى آخر من طراز عالمي، ليكون بديلاً لدي خيا الذي تراجع مستواه كثيراً هذا الموسم، وختمه بأسوأ ما يكون الختام بفشله في التصدي لأي ركلة من ركلات الترجيح الـ 11 التي تم تسديدها عليه من لاعبي فياريال .

وكشفت صحيفة «صن» النقاب عن أن إدارة «اليونايتد» لن تتردد في بيع ديفيد دي خيا، إذا ما جاءها عرض جيد لشرائه، وحددت لنفسها هدفاً بديلاً، هو السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد الذي تألق مع فريقه هذا الموسم بصورة لافتة، وأسهم في حصوله على بطولة الدوري الإسباني «الليجا».

وقالت الصحيفة إن إدارة «اليونايتد» أبدت استعدادها لمنح أوبلاك راتب أسبوعي قدره 375 ألف جنيه استرليني، من أجل إقناعه بالرحيل عن «الأتليتي».

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة «اليونايتد» غير مقتنعة بتصعيد الحارس الاحتياطي دين هندرسون ليصبح حارساً أول، بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه في مباراة فريقه ضد ليفربول، والتي انتهت بفوز «الريدز» 4-2.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ليكيب» أن مسألة إقناع إدارة أتلتيكو مدريد بالاستغناء عن خدمات حارسها النجم لن تكون سهلة بالمرة، إذ إنه كان يرغب في الرحيل الموسم الماضي لخوض تحدٍ جديد، إلا أن المدرب دييجو سيميوني أقنعه بالبقاء، ما دفع «الأتليتي» إلى تجدد عقده منذ أكثر من شهر، ومده حتى يونيو 2023، مع زيادة الشرط الجزائي فيه.

وأضافت الصحيفة أن على إدارة «اليونايتد» أن تجهز قيمة الشرط الجزائي «لم تكشف الصحيفة عن قيمته بالضبط»، إذا ما كانت تريد فعلاً الحصول على خدمات هذا الحارس الذي حصل على جائزة أفضل حارس في الدوري الإسباني هذا الموسم، متفوقاً على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، والألماني تير شتيجن حارس برشلونة.