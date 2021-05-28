فيرنر يعترف بأزمة «اللمسة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن الموسم الأول للألماني الهداف تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الإنجليزي، لم يكن سهلاً على الإطلاق، في التأقلم والانسجام مع لعب «البلوز»، وصعوبة فرض نفسه هدافاً كبيراً لدرجة عرّضته لانتقادات كثيرة من جانب الخبراء والجماهير، إلا إنه نفى نفياً قاطعاً ما تردد عن احتمالات رحيله من تشيلسي في «الميركاتو الصيفي» المقبل، وأسكت بذلك التساؤلات الكثيرة التي ترددت حول مستقبله.

وقال فيرنر في حديث لصحيفة «تلجراف»، إنه مصمم على البقاء مع «البلوز»، وقادر على تلبية طموحاته وطموحات الفريق، من أجل تبرير المبلغ الكبير الذي دفعه تشيلسي لنادي لايبزج الألماني نظير انتقاله إلى قلعة ستامفورد بريدج بلندن «50 مليون يورو».

ورداً على سؤال صريح وواضح بشأن ما إذا كان يرى نفسه في تشيلسي الموسم المقبل، من عدمه، قال فيرنر: بالتأكيد سأكون موجوداً، ولكنه اعترف بأن الموسم الحالي هو أسوأ موسم له على مستوى تسجيل الأهداف وإضاعة الفرص السهلة.

وأضاف: رغم ذلك، أسهمت في 27 هدفاً ما بين تسجيل وصناعة، وهو بالمناسبة أعلى رقم بين لاعبي الفريق، إذاً لم يكن موسماً بالغ السوء.

وقال: لا أفكر على الإطلاق في مغادرة تشيلسي هذا العام أو المقبل، لأنني على اقتناع تام بأنني ألعب في فريق جيد جداً، وأتمنى أن أثبت فاعليتي أكثر هنا، وأن ألبي طموحات النادي وجماهيره.

وقال فيرنر إنه يدرك أن كثيراً من الناس يعلقون آمالاً كبيرة عليه، لما يعرفونه عن غزارة الأهداف التي كان يسجلها مع فريقه السابق لايبزج، لأن 12هدفاً و6 تمريرات حاسمة، رقم غير كافٍ في «البريميرليج».

وأشار فيرنر إلى إنه كان سيىء الحظ جداً، خاصة في «اللمسة الأخيرة»، معترفاً بأنه كان أسوأ موسم له منذ سنوات عديدة، وسأبذل ما في وسعى الموسم المقبل فيما يتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها، حتى أسعد جماهير «البلوز».