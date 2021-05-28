لينجارد «الباب مفتوح»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ودّع الإنجليزي جيسي لينجارد نادي ويستهام المعار إليه من مانشستر يونايتد، ويجهز نفسه للعودة إلى «الشياطين الحمر»، ووجّه الشكر إلى «الهامرز» على دعمه ومساندته، من أجل استعادة فورمته العالية.

وفي الوقت نفسه ترك لينجارد الباب مفتوحاً أمام احتمالات انتقاله النهائي إلى ويستهام في «الميركاتو الصيفي» المقبل، إذا لم يجد مكاناً أساسياً له مع «اليونايتد».

ولم يكن لينجارد سعيداً بفترات اللعب القليلة التي كان يمنحها له النرويجي أوي جونار سولسكاير مدرب «اليونايتد»، فكان انتقاله إلى ويستهام الذي أتاح له فرصة اللعب أساسياً. وأعاد لينجارد اكتشاف نفسه مع «الهامرز»، وسجل 9 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى في 16 مباراة، واستحق أن ينال شرف استدعاء جاريث ساوثجيث مدرب منتخب إنجلترا، له ضمن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في «يورو2020».

ووجه لينجارد رسالة حب وعرفان عبر حسابه على «إنستجرام»، شكر فيها نادي ويستهام وإدارته وجماهيره ولاعبيه، وقال: يالها من طريقة لإنهاء الموسم، حققت هدفي باستمرارية اللعب، وكافحت مع هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، ولم نستسلم أبداً في «البريميرليج». وأضاف: كل من تواصلت معهم في ويستهام أثبتوا لي إلى أي حد هذا النادي خاص جداً، وأياً كان مستقبلي، فإن حب «الهامرز» سيشغل مكانة خاصة جداً في قلبي.

يذكر أن لينجارد لم يلعب مع مانشستر يونايتد هذا الموسم سوى 3 مباريات، وكانت كلها في مسابقات الكأس، ثم منحه سولسكاير حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر.